ヴィテニア：デムベレの感染が拡大中……この選手には幸運を祈らない

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝の対戦を前に大きな期待が寄せられる中、ポルトガル代表のヴィティニアは、パリ・サンジェルマンが明日水曜日にリヴァプールと対戦する第1戦に、完全な自信を持って臨むと語った。

同選手は、チームの団結力とウスマン・デンビエのリーダーシップこそが、この厳しい欧州の戦いを制する決定的な要因になると強調した。

ヴィテニャは試合前の記者会見で、「ディンブリは昨シーズンに正式なキャプテンに就任する前から、すでに自然なリーダーシップを発揮していた」と語った。

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さらに彼は次のように付け加えた。「ディンブリーがピッチ上で見せるプレーは、まるで伝染病のように他の選手たちにも波及する。彼は生まれながらのリーダーだ。バロンドール受賞後はさらに際立った存在となったが、この資質はもともと彼の中にあったものだ」

パリ・サンジェルマンがリヴァプールを破る本命と目されていることについて、ヴィテニャは次のように述べた。「チームを本命と呼ぶのはあなた方だ。昨年リヴァプールについてそう言ったように、それは全く意味をなさない」。

さらに彼は続けた。「我々はサッカーをよく知っているし、あなた方もそうだ。こうした試合に真の優勝候補など存在しない。たとえ今シーズンのリヴァプールが完璧な状態ではないとしても、彼らは依然として非常に高いレベルの選手を擁するビッグクラブだ」。

また、ヴィテニャは元チームメイトのイキテキについて触れ、「彼は素晴らしい人物だ。一緒にプレーした1年間は本当に楽しかった」と語った。

そしてこう締めくくった。「彼には大きな可能性を秘めているが、残念ながら当時は彼にとって適切な環境ではなかった。今日、彼は状況を好転させることに成功し、その成長を嬉しく思う。明日の2試合を除いては、彼の成功を心から願っている。」