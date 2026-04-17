ヴィテッセ、4位争いで敗北。ADOデン・ハーグ、RKCワールウェイクを圧倒。

金曜夜、ADOデン・ハーグはRKCワールウェイクを圧倒。試合前、退団するミヒール・クラマーが称賛を受けた。SCカンブールはドゥーティンヘムで敗れ、ヴィテッセは引き分け。これによりケウケン・カンピオン・ディヴィジ第4ステージの優勝は依然決まっていない。 昇格プレーオフ圏ではウィレムIIが首位。

8試合を終えたウィレムIIは19ポイントで首位。ADOが18ポイントで2位、ヴィテッセが17ポイントで3位。第4ステージは残り1試合。ウィレムIIは第3ステージでも優勝目前だったものの、最終的にはSCカンブールに譲った。 なお、1位と2位がすでに期間優勝している場合、3位にはプレーオフ進出権が与えられる。

ADOデン・ハーグ 5-1 RKCワールウェイク

開始12分、ADOはブライアン・フィアベマのゴールで1-0と先制。その後もペースを落とさず、後半に5-0とした。RKCはティム・ファン・デル・レイが1点を返し、5-1で試合終了。

デ・グラフシャップ 3-1 SCカンブール

すでに昇格を決めていたSCカンブールは、ヨルト・ファン・デル・サンデのヘディングで先制。しかし10分後、ナタン・カニンダのカウンターが決まり同点に。 前半終了間際にはレヴィ・ショッペマがGKをかわし、難しい角度から逆転弾。後半、ヨラン・ハーデマンが投入直後の16秒で3-1とし、試合を決定付けた。

アルメレ・シティFC 4-1 FCドルトレヒト

先発復帰のフェルディ・ドルイフは金曜のアルメレ戦で早速結果を出し、遠距離グラウンダーで1-0とした。 直後、マーリー・ドースが追加点で2-0。前半終了間際にドルドレヒトのロビン・ファン・アステンが1点を返したが、後半にドルイフとジェイミー・ジェイコブスがそれぞれ得点し4-1とした。

ヴィテッセ 0-0 MVVマーストリヒト

グループ優勝を争うヴィテッセはホームでMVVと0-0で引き分け、首位から3位に後退した。

ウィレムII - ヨングAZ 3-0

開始10分、デヴィン・ヘーンがコーナーキックをヘディングで決めて1-0。3分後、ジーガート・バールトマンスが2-0とした。 長期離脱から復帰したフィン・スタムが後半、鮮やかなターンからダメ押し弾を決めた。

ローダJCケルクラーデ 2-2 FCエメン

17分、左SBコーエン・ヤンセンが先制。前半終了間際にはジョシュア・ニスベットが追加点で2－0とした。

後半早々、ロマーノ・ポステマが1点を返し、さらに10人となったエメンが同点弾。

ヘルモンド・スポーツ 2-0 VVVフェンロー

ヘルモンドを訪れた観客は、満足できる試合ではなかった。ゴールはなかったが、VVVフェンローは後半に勢いを増した。それでも決め手はヘルモンド・スポーツだった。 途中出場のラビノット・バジャミが先制し、ノア・マカンザがすぐに追加点。低調だったヘルモンドに久々の白星。

ヨングPSV－ヨング・アヤックス 0-1

デ・ヘルドガングでの前半は低調だった。しかし60分、ドン・オニールがファーサイドに決めアヤックスが先制。この1点でアムステルダムの若手が逃げ切り、PSVは追いつけなかった。

ユトレヒト・ユース 3-0 アイントホーフェン

契約延長したポルトフリート監督率いるFCエINDHOVENは、ユトレヒトで苦杯をなめた。ネースケンスのPK献上で先制され、エル・アルギウイに決められる。直後、デン・ボッゲンデが追加点。 後半開始早々にも同選手が追加点を決め、ユトレヒトが楽勝。アイントホーフェンは後半ロスタイムにアミール・ブライソンが退場した。

TOP Oss 4-2 FC Den Bosch

9分、ファン・ホーヴェのファウルで得たPKをモンジアルーが決め、デン・ボッシュが先制。後半開始早々、マースが追加点。直後、ヒノケが1点を返してオスが追い上げる。後半半ば、レマンスが至近距離から決め、1点差。 終盤にはスタンドから花火が投げ込まれ一時中断。再開直後、前半にPKを献上したファン・ホーヴェが3-2と逆転。さらに途中出場のマリアーニが終了間際に4-2の決勝点を決めた。