ヴィテッセ、クラブ存続へ大きな前進

ヴィテッセは財政・経営の安定へ一歩前進した。KNVBライセンス委員会は数か月の審査の末、アーネムを本拠とする同クラブの支配権変更を承認した。これによりSterkhouders B.V.による買収が正式に完了する。

これによりSterkhouders B.V.は株式75.1％を取得できることになり、ロバート・クラマー、ネイサン・ウルフ、アーサー・レエンダース、アンドレ・ファン・ギンケル、ロナルド・ルイテンベルグの5名が出資する。

ただし、株式譲渡は2026年6月15日までに完了する必要がある。この日までにプロクラブは2026/27シーズンの予算案も提出しなければならない。

ステルホウダースはすでに24.9％の株式を保有しており、昨年には外国人株主4名（ティモ・ブラース、レオン・ミュラー、ブライアン・モルナギ、フリント・ライリー）とも残株を260万ユーロで買い取ることで合意している。

ヴィテッセは声明で「今回の承認は重要な評価」と表明。2025年12月の申請以来のプロセスが実ったと強調した。クラブは、この決定が地域に根差した信頼できる未来に向けたステルクハウダーズの取り組みを裏付けるとしている。

新体制下でも既定路線を継続し、クラブ利益を最優先する熱心な株主の支援に感謝すると表明した。

次は公証人事務所で取引を正式に完了します。買収代金はすでに公証人のエスクロー口座に振り込まれています。書類に署名が終われば、全株式はSterkhouders B.V.の所有になります。

アーメド・マルクーシュ市長も「ヴィテッセはようやく本来の場所、市民とサポーターの元へ戻った」と喜びを表明し、Sterkhoudersとサポーターの努力に感謝を伝えました。「粘り強さが勝利をもたらした。黄と黒の明るい未来へ進みましょう。」