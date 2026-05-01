最高裁は金曜、ヴィテッセに朗報をもたらした。2025年9月3日付の判決が維持され、同クラブはプロサッカー界に復帰できる見通しとなった。

これにより、KNVB（オランダサッカー協会）との長引く訴訟で重要な節目を迎えた。最高検察庁検事は、9月にアーネム高裁が下したライセンス取り消し停止決定を維持するよう最高裁判所に勧告した。

これにより、当面は高裁の判決が維持され、ヴィテッセはプロサッカーライセンスを失わない。

ヴィテッセの反応

ヴィテッセはクラブ公式サイトで反応した。監査役会会長クラウディア・ラップ氏は「まだ勝者は決まっていない。我々が求めるのは恒久的なプレーだ」と語った。

「そのためには『支配権変更の承認』とライセンスが必要です。この2点について数か月間、KNVB（オランダサッカー協会）およびライセンス委員会と協議し、最終段階を迎えています。新シーズン準備のため、早期解決を願っています」とラップ氏は続けた。

最後にラップ氏は「これは重要な法的シグナルだ。クラブの将来を安定させるため、決意を持って取り組む」と前向きに語った。

クラブの日常業務に変化はなく、競技・運営・財務の安定を目指し続けるという。