EAスポーツFC26年間ベストチームの議論において、PSGのミッドフィルダー、ヴィティーニャはピッチ上の輝きだけでなく、端役から主役へと至った非凡な軌跡でも際立っている。サッカーコンテンツクリエイター、ルカ・ダロリオはGOALのファンゾーン動画でその本質を完璧に捉えた。

「ヴィティーニャは間違いなく今年のベストイレブンに入るぜ」とルカは力強く断言した。「彼のサッカー選手としての軌跡は、俺が見てきた中でも最高のものの一つだ。

ウルブズでは出場機会すらなかった男が、PSGでは3冠達成チームの主力として、チームの心臓部となったんだ。

「PSGで最も重要な選手だったと言えるだろう。ミッドフィルダーとしてだけでなく、チーム全体で最も重要な選手だった」と彼は続けた。「試合の流れを支配できる。技術的に優れている。得点力もある。非常にハードワークする。広範囲をカバーする。完璧なミッドフィルダーだ。守備的ミッドフィルダー（6番）でも、攻撃的ミッドフィルダー（8番）でも、攻撃的ミッドフィルダー（10番）でもプレーできる」

ルカの熱のこもった分析は疑いの余地を残さない。ヴィティーニャの変貌は単に印象的というだけでなく、現代サッカーにおけるキャリアの軌跡を再定義する物語なのだ。