ヴィッツェル：モロッコは皆を驚かせた。ベルギーより強い代表チームは他にもある。

ベルギー代表のアクセル・ヴィツェル（37歳）は、強いチームが増えたため、2026年ワールドカップで自国が勝つ可能性は過去より低いと語った。

スペインのジローナに所属する同選手は、ウェブサイト「Flash score」のインタビューでこう語った。「私たちの世代は素晴らしい成果を上げた。2018年には3位になり、当時は本当に驚異的なことだった」。

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さらに「ベルギーがここまで進むとは誰も予想していなかったが、もう少し良い結果を出せたかもしれない。準決勝に進んだとき、何が起こってもおかしくない状況だった」と振り返った。

ユヴェントスやドルトムントでプレーした元スターは続けた。「今は状況が違う。正直に認めよう。フランスやスペイン、アルゼンチンなど、私たちより強いチームがある。

彼らは非常に強力だ。今は別の世界だ」。

ベルギー代表の経験と若さの融合について、ヴィツェルは次のように語った。 「経験と若さを融合させることは非常に重要だ。だからこそ、私やロメロ・ルカク、ケヴィン・デ・ブライネ、ティボー・クルトワがいる。私たちは年齢を重ねているが、若手選手たちの負担を軽減し、経験値を高めるためにここにいる。ワールドカップでは経験が常に重要だ」

番狂わせについては「どの大会でも起こる。前回はモロッコが4位に入ったように、下馬評を覆すチームが出るものだ」と語った。

ベルギーはグループ7でエジプト、イラン、ニュージーランドと同居している。