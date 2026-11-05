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アーセナルのFWヴィクトル・ギェケレシュは、敵地でのスラヴィア・プラハ戦に2-1で勝利したチャンピオンズリーグの一戦で1得点1アシストを記録し、喜びを語った。スウェーデン代表の同選手は、同大会25試合で得点に関与した回数を16に伸ばした。

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ギェケレシュがプラハで勝利を決める圧巻のプレー

ヴィクトル・ギェケレシュが主役級の活躍を見せ、アーセナルをスラヴィア・プラハとのチャンピオンズリーグでの2-1の勝利に導いた。スウェーデン人FWは巧みなスルーパスでノニ・マドゥエケの先制点をアシストすると、前半終了前には見事な個人技からカーブをかけたシュートを決めた。

ギェケレシュにとって、公式戦直近5試合で5度目となる得点への関与だった。

これでチャンピオンズリーグ通算25試合で12得点4アシストを記録し、計16得点に直接関与している。

スライド2：スウェーデン人FW、後半の失速を認めつつ得点への関与を喜ぶ

試合終了後、ギェケレシュは勝利につながった自身の貢献を振り返り、前半と後半の違いにも言及した。「とても良い気分だ。もちろん、勝てたこと、そして2つのゴールに貢献できたことがうれしい」と語った。

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「だから前半は良い感触だった。ただ、後半の展開を考えると、今はそこまで良い気分ではないかもしれない。それでも全体として、前半を振り返れば良い感触だ」

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「ストライカーとして、それが僕の仕事だ。もちろん、ピッチに立つすべての試合で貢献し、できる限り攻撃に関わりたい」と付け加えた。

スライド3：アルテタ監督、戦術面での連係と動きを称賛

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、ギェケレシュがスラヴィアのマンツーマン守備を突いた動きの賢さを称賛した。「非常にうまくやっていた。いつ顔を出し、いつ脅威になるべきかをよく理解していた。相手は人を空け、中盤ではマンツーマンでついてくるからだ」と説明した。

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「彼がチームと非常によく連係していたと言ったが、あれもその一例だ。ゴールとアシストに加え、素晴らしいパフォーマンスだったと思う」

「選手はチャンスを得たとき、今日の彼のように試合に影響を与えなければならない」と監督は強調した。

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スライド4：アーセナルのストライカー、さらなる向上を目指す

ギェケレシュは、国内と欧州の大会で勢いを増すアーセナルをさらに前進させることに集中している。「ここまでチャンピオンズリーグでもリーグ戦でも良い戦いができている」と語った。

「今の段階では良い位置にいる。でも、何を改善できるか、次の段階に進むために何をすべきかは、全員がはっきり分かっていると思う」

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ギェケレシュは、土曜日にエミレーツ・スタジアムで行われるアーセナル対ハル・シティ戦でも先発の座を維持したいところだ。