ガラタサライは月曜夜、フェネルバフチェとのダービーに2-1で勝利した。特に前半は力の差が大きかったが、イスタンブールでの一戦はイルファン・ジャン・カフベジの鮮やかな追撃弾によって、その後も長く緊迫した展開が続いた。それでも、2得点を挙げたヴィクター・オシムヘンがガラタサライの主役となった。

ガラタサライはキックオフから主導権を握った。ホームチームは序盤からバルシュ・ユルマズとオシムヘンに先制の絶好機が訪れたものの、両アタッカーともシュートを決めきれなかった。

それでも29分、ゴールが生まれる。決めたのは、ほかならぬユルマズとオシムヘンだった。ユルマズのパスを受けたナイジェリア人FWは、十分なスペースを得て先制点を決めた。

さらなる得点を狙えると感じたガラタサライは、攻勢を続けた。そして前半終了間際に2点目を奪う。オシムヘンがダビンソン・サンチェスのシュートに頭で合わせ、GKエデルソンに反応の余地を与えなかった。スコアは2-0。前半のフェネルバフチェはほとんど反撃できず、ハーフタイムを迎えられたことを喜んでもいいほどだった。

後半に入っても、当初はガラタサライが優勢だった。オシムヘンは早々にハットトリックを達成したかと思われたが、ゴールはオフサイドで認められなかった。その少し後にはイスマイル・ヤコブスが3点目に迫ったものの、ヘディングシュートはポストに当たった。

試合開始から1時間が経過したところで、フェネルバフチェが予想外の追撃弾を挙げる。カフベジはボールを完全にはコントロールできなかったが、鮮やかなオーバーヘッドキックを試みた。これが決まり、スコアは2-1となった。

これにより、ガラタサライは終盤、リードを守るために全力を尽くさなければならなくなった。ホームチームのプレーが良くなることはなかったが、追撃弾は結局、この夜最後のゴールとなった。重要なダービーを制したガラタサライは、トルコ・スュペル・リグの首位に返り咲いた。さらに、フェネルバフチェとの勝ち点差を6に広げた。