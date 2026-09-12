ヴィエリ「ピオ・エスポジトは新たなトーニ。1シーズン30ゴールを決めるだろう」

『イル・メッサジェーロ』の取材に応じた元センターフォワードのボボ・ヴィエリが、セリエAのスクデット争いについて次のように語った。「ローマ？ ガスペリーニとマレンがいればスクデットを勝ち取ることもできる。とはいえ、依然としてインテルが最も強力なスカッドを擁するチームだ」





ピオ・エスポジトについては？ 「ルカ・トーニを見てください。なんというストライカーだ。今の彼にはピオ・エスポジトの姿が重なる。時間を与えれば分かる。いや、新たなヴィエリではない。ピオはトーニのクローンになるだろう。1年か2年時間を与えれば、リーグ戦で25〜30ゴールを決めるようになる。今はラウタロやテュラムとともに学んでいる段階だが、その後はナンバーワンになる」

ローマの話に戻りましょう。 「間違いなくスクデット級だ。だからといって優勝するという意味ではないが、ガスペリーニの加入によって優勝争いに加わるということだ」













つまり、ボボ・ヴィエリにとってローマがポールポジションということですね。 「私はインテルを誰よりも上に置く。チーム全体に行き渡ったクオリティーが他より上で、そのスカッドは恐ろしいほどだ。スクデット争いでは大本命だが、シーズンを通して何が起こるかは分からない。そしてローマは常にインテルに食らいつき、相手に失速があればすぐに突けるよう構えているはずだ」