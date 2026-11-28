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クリスティアン・「ボボ」・ヴィエリがピオ・エスポジトとラウタロ・マルティネスを絶賛した。

ユヴェントス、ラツィオ、インテル、ミラン、イタリア代表でプレーした元FWは『スカイ・スポーツ』にこう語った。「ピオ・エスポジトは非常に良いプレーをしている。ルカ・トーニに例えたい」

「数年後にはイタリア代表の歴代最多得点者であるジジ・リーヴァの記録を破るだろう。彼は優れた選手で、ともにプレーする偉大な選手たちから学び、成長しようとしている。それは非常に良いことだ」

ジジ・リーヴァはイタリア代表で35得点を記録。ピオ・エスポジトはすでに15試合で10得点を挙げている。

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「マンチーニによる新時代？ ベルギーとの初戦の後、私は『なんてことだ！』と言った。その後のトルコ、フランスとの3試合は重要だった。そして強豪ベルギーに敗れた。イタリアを倒すのは難しいだろう。以前のように簡単ではない。マンチーニはチームに大きな安心感を与え、若手に時間を与えている。彼は昔からそれがうまかった。素晴らしい選択だった。イタリアは非常に意欲的だと思う」

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ヴィエリはセリエAについても自身の見解を語った。「ラツィオは信じられないほど素晴らしいシーズンを送っている。落ち着いた環境が必要だった。ガットゥーゾはチームに活力を与える。いつもチーム全体について話している。それに、週に1試合しかなく、コッパ・イタリアではマントヴァに敗れて早々に敗退した。準備する時間があり、失うものも何もない」

「セリエAの優勝は？ 私はインテルだと思う。だが、何が起きてもおかしくない」

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「ローマは？ マレンは常に相手の守備陣の背後を狙う。ガスペリーニは移籍市場でセンターフォワードをうまく選んだ。オランダ人の彼は今季25～30得点に到達できるかもしれない。だが、イタリアで最も総合力の高いFWは、やはりラウタロだ」