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Goal.com
ライブ
Vaclav CernyGetty
Jonathan van Haaster

翻訳者：

ヴァーツラフ・チェルニーのおかげで、ベシクタシュはガラタサライやフェネルバフチェと同じ過ちを犯さない

ベシクタシュ 対 エユプスポル
ベシクタシュ
エユプスポル
スーパーリグ

ベシクタシュがスュペル・リグの新シーズンで好スタートを切った。 黒い鷲はホームでエユプスポルを1-0で下した。ヴァーツラフ・チェルニーは、週半ばのヨーロッパリーグでのフラデツ・クラーロヴェー戦に続いて決勝点を挙げ、この試合唯一のゴールを決めて勝利の立役者となった。

スュペル・リグでは、この開幕節ですでにいくつかの大きな波乱が起きていた。ガラタサライは金曜日、ホームでチョルムFKと2-2で引き分け、翌日にはフェネルバフチェがゲンチレルビルリイに2-1で敗れた。

アンドレ・オナナとモハメド・サラーを擁するトラブゾンスポルも勝てず、カスムパシャと1-1で引き分けたため、チェルニーのほかオルクン・キョクチュやレアンドロ・トロサールらが先発したベシクタシュには、さっそくその結果を生かすチャンスが巡ってきた。

ベシクタシュは前半に主導権を握り、25分に当然とも言える形で先制した。ジュニオール・オライタンの絶妙なスルーパスにチェルニーが抜け出し、チェルニーはニアサイドに流し込んで1-0とした。

アヤックスやFCトゥウェンテなどでプレーした経験を持つこの元選手は、後半に2点目まであと一歩に迫ったが、シュートはポストに阻まれた。

Europa League Qualification
ベシクタシュ crest
ベシクタシュ
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スーパーリグ
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エユプスポル
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ガズィアンテプFK
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その直後、エユプスポルが10人となり、ベシクタシュには思わぬ追い風が吹いた。MFダビド・コスタがこの日2枚目のイエローカードを受けた。

10人対11人となったエユプスポルは、もはやベシクタシュ相手に波乱を起こすことはできなかった。ベシクタシュはこれで木曜日に視線を向けることができる。イスタンブールでは、ヨーロッパリーグ・プレーオフのカウノ・ジャルギリス戦第1戦が予定されている。


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