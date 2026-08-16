ベシクタシュがスュペル・リグの新シーズンで好スタートを切った。 黒い鷲はホームでエユプスポルを1-0で下した。ヴァーツラフ・チェルニーは、週半ばのヨーロッパリーグでのフラデツ・クラーロヴェー戦に続いて決勝点を挙げ、この試合唯一のゴールを決めて勝利の立役者となった。

スュペル・リグでは、この開幕節ですでにいくつかの大きな波乱が起きていた。ガラタサライは金曜日、ホームでチョルムFKと2-2で引き分け、翌日にはフェネルバフチェがゲンチレルビルリイに2-1で敗れた。

アンドレ・オナナとモハメド・サラーを擁するトラブゾンスポルも勝てず、カスムパシャと1-1で引き分けたため、チェルニーのほかオルクン・キョクチュやレアンドロ・トロサールらが先発したベシクタシュには、さっそくその結果を生かすチャンスが巡ってきた。

ベシクタシュは前半に主導権を握り、25分に当然とも言える形で先制した。ジュニオール・オライタンの絶妙なスルーパスにチェルニーが抜け出し、チェルニーはニアサイドに流し込んで1-0とした。

アヤックスやFCトゥウェンテなどでプレーした経験を持つこの元選手は、後半に2点目まであと一歩に迫ったが、シュートはポストに阻まれた。

その直後、エユプスポルが10人となり、ベシクタシュには思わぬ追い風が吹いた。MFダビド・コスタがこの日2枚目のイエローカードを受けた。

10人対11人となったエユプスポルは、もはやベシクタシュ相手に波乱を起こすことはできなかった。ベシクタシュはこれで木曜日に視線を向けることができる。イスタンブールでは、ヨーロッパリーグ・プレーオフのカウノ・ジャルギリス戦第1戦が予定されている。



