ワールドカップ日本戦で期待外れだったオランダ代表。その姿は南隣の国でも注目されていた。ベルギー放送局「スポルザ」の解説者フィリップ・ヨースは感情を露わにした。

彼は特に、試合終了20分前に投入されたメンフィス・デパイに不満をぶつける。また、その交代を決断したロナルド・クーマン監督にも批判の刃を向ける。

「10人で戦うつもりなら、このレベルでデパイが交代要員だなんて。もう彼を呼ぶべきじゃない」と怒りを露わにした。

「彼のプレーを見ると、『本当にやる気あるのか』と思ってしまう。サマーヴィルやマレンは意欲を示しているのに。ブロッビーをストライカーで起用すべきだ。彼はサンダーランドで素晴らしいシーズンを送り、ボールをキープできる。だがクーマンはチームからスピードを奪った。不器用な采配だ」

試合終盤の出来を見て、わずかな期待も消えた。「この先のワールドカップレベルでメンフィスが90分間戦える状態にはもう戻れない」

ヨースは、オランダ代表主将ファン・ダイクが行動を起こすべきだと主張する。「もし私がファン・ダイクなら、今すぐクーマンの部屋をノックし、『監督、メンフィスの件を話し合いたい』と言うだろう」。

「これはあり得ない。チームを恥さらしにしている」と怒りを露わにした。「メンフィスは下唇に『成功』とタトゥーを入れているらしい。レーザーで消せることを願う。ラップならまだ成功しているかもしれないが、サッカーではもう成功していない。」