ヴァン・ポーレンは、延長戦でミュレンのゴールを無効とした判定について、ヴァン・デル・エイクを批判した。

昇格・降格プレーオフ決勝、FCヴォレンダム対ウィレムII戦後、ブラム・ファン・ポーレンはESPNアナリストのサンダー・ファン・デル・エイクを批判した。彼は、クラス・スタディオンでの延長戦でロベルト・ミュレンが挙げたゴールは取り消されるべきでなかったと主張している。

引退を控えたミュレンが至近距離から決め、チームを残留させるかに見えた。しかし、レリエンドールが相手選手ベッセリンクの足元に立ちはだかったとして、この2-2の同点ゴールを無効とした。

試合後、レポーターのパスカル・カンパーマンが判定の可否を問うと、右SB出身のファン・ポーレンは前半の0－2の場面を挙げた。その際、フィン・スタムはギブソン・ヤに軽く接触した後、得点を挙げていた。

「すぐにウィレムIIの0-2の場面が頭に浮かんだ」と、PK戦の末にウィレムIIの昇格を見たヴァン・ポーレンは嘆いた。 「ファウルなのは分かる。でも、ならこのプレーも続行させてほしかった。すぐに笛を吹けば両チームとも得だ。後で揉めることもない。ヴァン・デル・エイクはこれで損をしている」

カンペルマンが「レリエンダルの行為はファウルだったのか」と再確認すると、ヴァン・ポーレンは「僕なら取り消さない。残念だ。ヴォレンダムは審判に味方されなかった」と締めくくった。

PK戦でヴォレンダムのノルディン・ブカラが失敗し、ウィレムIIは全シュート成功。ティルブルグのチームは来季もトップリーグへ。ホームチームはケウケン・カンピオン・ディヴィジへ降格。