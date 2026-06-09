ヤン・ボスカンプは、ロビン・ファン・ペルシーがフェイエノールトから放出されるとは予想していなかった。しかし、引退した監督は、新テクニカルディレクター、デヴィ・リゴーの決断力を称賛している。

ボスカンプは火曜、ラジオ・ラインモンドのインタビューで「もう全く期待していなかった」と明かした。「ファン・ペルシーはすでに移籍の準備を進めており、そこにリゴーの記者会見の話を聞いた。そうなれば、何が起きているのか分かるだろう」

ベルギー人TDは先週、すでに退任した監督への支持を表明せず、ゼネラルマネージャーのロバート・エーンホーンと協議の末、新監督招聘を決断した。

クラブ・ブルージュ出身のリゴーが下したこの決断を、ボスカンプは特に勇気あるものと評価する。「彼がここまで厳しい判断をするとは……ただ、その姿勢を貫いてほしい。ファン・ペルシーは目標を達成した。だが、フェイエノールトのようなクラブにはもっと多くのことが期待される」。

ボスカンプは、采配ミスと選手からの信頼喪失がファン・ペルシーの解任につながったと分析する。「シーズン序盤は7〜8ポイントリードし、優勝も話題だった」と振り返る。

「その後、不可解な采配で状況は崩れ、多くの選手が去った。選手たちの信頼を失えば、終わりだ」と嘆いた。