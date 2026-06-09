ヴァン・ペルシーの解任を受け、リゴーはフェイエノールトのレジェンドから支持を得た。

ヤン・ボスキャンプは、ロビン・ファン・ペルシーがフェイエノールトから放出されるとは予想していなかった。しかし、引退した監督は、最近テクニカルディレクターに就任したデヴィ・リゴーの決断力を称賛している。

ボスカンプは火曜、ラジオ・ラインモンドのインタビューで「もう全く期待していなかった」と明かした。「ファン・ペルシーはすでに移籍の準備を進めており、そこにリゴーの記者会見のニュースが入ってきた。そうなれば、何が起きているかは明らかだ。」

ベルギー人TDは先週、すでに退任した監督への支持を表明せず、ゼネラルマネージャーのロバート・エーンホーンと協議の末、新監督招聘を決断した。

クラブ・ブルージュ出身のリゴーが下したこの決断を、ボスカンプは特に勇気あるものと評価する。「彼がここまで厳しい判断をするとは…この姿勢を貫いてほしい。ファン・ペルシーは目標を達成したが、フェイエノールトのようなクラブにはもっと多くが期待される」。

ボスカンプは、采配ミスと選手からの信頼喪失がファン・ペルシーの解任につながったと指摘。「シーズン序盤は7、8ポイントリードし優勝が話題だった」と振り返る。

しかしその後、不可解な采配で勢いを失った。選手たちの信頼も得られず、結果としてチームは崩れた。