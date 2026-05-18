ヴァン・ハネゲム、4位を逃したアヤックスに厳しい結論

ウィレム・ファン・ハネゲムは、FCユトレヒトへ移籍したアンソニー・コレイア（テルスター）を昨季の最優秀監督と評価している。愛称「デ・クロムメ」の彼は、アヤックスやオスカル・ガルシア監督の発言の一部を強く批判している。

「アヤックスは今シーズン序盤と変わらず、相変わらずの印象だ」とファン・ハネゲムは月曜日の『アルゲメン・ダグブラッド』紙のコラムで嘆いた。「木曜日にヴォレンダムでFCフローニンゲンと対戦するアヤックスの姿を見てみないと分からない。」

欧州カップ戦出場をかけたプレーオフで、アヤックスはクラス・スタディオンでFCフローニンゲンと対戦する。「フローニンゲンに特別感銘を受けているわけではない。だがアヤックスは相手を圧倒できていない」と指摘する。

この厳しい評価について、コラムニストはオスクアル・ガルシア監督がまだ気づいていないと指摘する。「最終節前のインタビューで彼は、自分の下では悪くない結果だと主張し、アヤックスが優勝すると予言していた」

5位のAjaxがPSVを倒して優勝できるとは見ていない。「それでも、少なくともコンフェレンスリーグに導いてほしい。ヨーロッパのランキングを上げるには勝ち点が要るし、Ajaxならその大会で勝ち越すべきだ。サッカー大国としての地位を守るためにも」

来季優勝と語るスペイン人監督に対し、ファン・ハネゲムは懐疑的だ。「その発言は、来季彼が監督でないことを示唆している。そうでなければ、そんなリスクは冒さない。もし残留なら、来季不調のたびにその言葉が突きつけられるだろう」。

ESPNによると、ガルシアは来季アヤックス監督の候補に残っている。テクニカルディレクターのヨルディ・クライフには、ジローナ監督ミチェルなど複数の選択肢がある。