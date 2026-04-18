ウィレム・ファン・ハネゲムは1908.nlの取材で、オランダメディアの「世論操作」を批判した。

彼はフェイエノールトやロビン・ファン・ペルシーを巡る報道に苛立ち、「彼ら自身が招いた状況だ。賢明ではない」と語る。

「ESPNのようなメディアは本当に嫌いだ。ニュースではいつもAZを嫌っている。今週もまたAZの話題だった」 レロイ・エヒトールド監督は、カンファレンスリーグ準々決勝のシャフタール・ドネツク戦でBチームを起用し批判を受けた。AZの監督は、ユーロジャックポットKNVBカップ決勝の方が重要だと判断したからだ。

彼は昨季、ラウンド16でアイントラハト・フランクフルト戦にBチームを起用したアヤックスのフランチェスコ・ファリオリ監督の例を挙げた。アヤックスは4-1で敗れ、ホームでも1-2で負けて敗退した。

「昨年、アヤックスが海外の三流チームと対戦したとき、5人をベンチに置いたのを忘れたのか。それなのに今、AZばかり批判している」と怒りを露わにした。

「フェイエノールトも同じだ。いつも標的にされている。あんな気味の悪い連中ばかりだ。それが我慢できない」とオランダメディアへの不満を締めくくった。