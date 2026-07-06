ヴァン・デル・ガイプ、W杯の出来事に呆然。「何やってるんだ？」

ヨハン・デルクセンとレネ・ファン・デル・ハイプは、アメリカ代表FWフロリン・バログンへのレッドカードと1試合出場停止が執行猶予付きに変更されたFIFAの判断に不満を表明した。2人は、ベスト16でアメリカと対戦するベルギーに連帯を示すはずだった。

バログンはボスニア・ヘルツェゴビナ戦（2-0）で危険なタックルをして一発退場となり、ベルギー戦の出場停止が決定していた。しかし、ドナルド・トランプ大統領がFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に電話したことで処分が軽減され、結局出場可能になった。この展開にサッカー界は驚いている。

デルクセンは番組『Vandaag Inside』で「UEFA加盟国はベルギーに連帯を示すべきだった。それなのに世界は『トランプが狂っている』としか言わず、あまりに安易だ」と批判した。

「なら参加しないと言えばよかった」とヴァン・デル・ハイプも加えた。

デルクセンはFIFAに強いメッセージを送る必要があると主張。「費用はかかるが、少なくとも欧州は声を上げるべきだ」

「これを容認すれば、やがてトランプの介入すべてを受け入れざるを得なくなる。いかなる国家元首もスポーツに干渉すべきではない」と、ベルギー代表が簡単に撤退できない事情を理解しつつ、デルクセンは嘆く。

「国に大会撤退を強いることはできないが、少なくとも声を上げるべきだ」と結んだ。