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ヴァンサン・コンパニ監督が、先月突然倒れて懸念を呼んで以来、初めてバイエルン・ミュンヘンの練習拠点に戻った。40歳の同監督は髄膜刺激と肩の脱臼からの回復を続けているが、現場での指揮に復帰する具体的な時期はまだ明らかになっていない。

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コンパニ監督、ゼーベナー・シュトラーセに復帰

コンパニ監督が、10月23日に突然倒れて以来初めて、バイエルンの練習施設に戻った。40歳の同監督はクラブのセカンドチームとの通常練習中に体調を崩し、スタッフや選手の間に直ちに心配が広がった。

その衝撃的な出来事の後、医療関係者はベルギー人指揮官を髄膜刺激症状と診断した。この深刻な健康上の問題を受けて職務から離れざるを得なくなり、バイエルンの公式戦直近5試合を欠席している。

クラブはこのほど、困難な時期を経た同監督が「着実に回復へ向かっている」と正式に発表した。今後も慣れ親しんだゼーベナー・シュトラーセの施設でリハビリを続ける。

痛みを伴う肩の脱臼にも対処

コンパニ監督は当初診断された髄膜刺激症状に加え、痛みを伴うけがにも対処している。練習場で倒れた際、地面に転倒して肩を脱臼したと報じられている。

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最近、腕をつり具で支えた状態でゼーベナー・シュトラーセの施設に到着する姿が撮影された。本人に合わせた身体的なリハビリを始める中、クラブは公式声明で、全体的な体力の回復に向けて順調に前進していると伝え、サポーターを安心させた。

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スポーツディレクターのマックス・エーベルが対外的な説明を主導し、コンパニ監督の健康状態について定期的に最新情報を伝えている。バイエルンの首脳陣は、困難な時期にある指揮官が最善の医療支援を受けられるようにしている。

ダンクスが滞りなく代役を務める

コンパニ監督が回復に専念する間、アーロン・ダンクスがトップチームの指揮を執っている。アシスタントコーチは、監督のやむを得ない不在の中、非常に厳しい日程をうまく乗り切ってきた。

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ダンクスは先日、チャンピオンズリーグでのアトレティコ・マドリーに対する見事な2-0の勝利を指揮し、欧州の舞台で戦術面の規律を示した。続いて、注目を集めた国内リーグ首位争いの一戦では、ボルシア・ドルトムントとの激戦を2-2の引き分けに導いた。

こうした重要な結果により、バイエルンは国内でも欧州の大会でも順調に歩みを進めている。シーズン序盤の緊迫した展開を経て、現在は得失点差のみでライバルのドルトムントを上回り、ブンデスリーガの首位に立っている。

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ベンチへの復帰を待つ

コンパニ監督は完全復帰に向けて順調に前進しているものの、正式にベンチへ戻る日程はまだ一切決まっていない。クラブの医療スタッフは、目先のサッカー面での必要性よりも長期的な健康を優先し、リハビリを急がせることはないだろう。

現在の代表戦期間は、クラブの試合が続く重圧から離れ、監督が自身の健康だけに集中できる好機となる。その間も、ダンクスがトップチームの練習と戦術面の準備を引き続き指揮する見込みだ。

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バイエルンは11月20日（金）にブンデスリーガの戦いを再開する。アリアンツ・アレーナでケルンを迎え、勝ち点3を獲得してドイツ1部リーグでの僅差の首位を維持したいところだ。