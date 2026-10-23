昨シーズンまでは話は単純だった。バイエルン・ミュンヘンのセンターバックを務めるのはダヨ・ウパメカノとヨナタン・ター。この2人のどちらかが出場できなければ、ヴァンサン・コンパニ監督にはキム・ミンジェと伊藤洋輝という代役がいた。こうした場合、チーム内の「序列」が話題になる。「人はそういうランキングを作りたがる」。コンパニ監督は夏の時点でそう語っており、それを必ずしも快く思っていないことがうかがえた。

もっとも、数字はバイエルンの守備陣に明確な序列があることを示していた。2025-26シーズン、ターは公式戦49試合、ウパメカノは42試合に出場。一方、キムのブンデスリーガでの出場時間は10月末までに合計わずか91分だった。伊藤の出番はさらに少なかった。しかし現在、バイエルンの状況は変わり、ポジション争いはずっと開かれたものになっている。その理由は、ひとえにキム・ミンジェにある。充実したシーズン準備期間を経て、有力な選択肢となり、重要な試合でターの出場機会を奪ったのだ。

韓国代表DFは、ブンデスリーガ開幕戦のシュトゥットガルト戦（5-1）、先週末のRBライプツィヒとの上位対決（6-1）、そして水曜日に行われた注目のチャンピオンズリーグ、アーセナル戦（2-2）のいずれでも、ウパメカノとともにセンターバックで先発した。この展開を、キム本人以上にコンパニ監督が予見していたようだ。

「試合に出られない期間が長く続いたことは一度もなかったので、最初は少し難しかった」。DFは4月、出場機会の少なかった25-26シーズンを韓国メディアのFootballist でこう振り返った。「ずっと試合に出続けることが解決策だと考えていましたが、今は挑戦者という自分の立場に満足しています」とも付け加えている。定位置奪取の宣言でも、大言壮語でもない。むしろ、その正反対の言葉だった。

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なぜバイエルン・ミュンヘンはキム・ミンジェを放出する可能性があったのか？

こうした発言もあって、キムは夏にバイエルンの移籍候補として盛んに取り沙汰された。その背景にあったとされる考えは、2023年にバイエルンが5000万ユーロを費やした選手の市場価値を、長すぎるベンチ暮らしで損なうべきではない、というものだ。キムに獲得を希望するクラブが現れれば、センターバックの控えには29歳の韓国人DFより若く、ウパメカノとターから学べる選手を据えることもできる。

例えばヤン・アウレル・ビセックの獲得が噂された。いざというときには右サイドでも対応できるためだ。ルカ・ヴシュコヴィッチの名前もゼーベナー通りで繰り返し取り沙汰され、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルが「うちは金を生み出す機械じゃない！」とコメントせざるを得ないほどだった。

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しかし、キムの移籍は実現しなかった。今となっては、それに関する噂はどれもかなり荒唐無稽に聞こえる。キムはシーズン準備期間中に精力的に取り組み、バイエルンの首脳陣に強い印象を残した。「ミンジェは昨シーズンの時点ですでに大きく安定感を増していた。それを今も続けている」と、エーベルは8月に語っていた。「今はセンターバックが3人いる。全員がワールドクラスだ」とも評価している。コンパニ監督も、かつて控えだったキムを称賛した。「ミンジェを褒めたい。どんな状況でも、ピッチで結果を出し、ピッチ外では余計なことを言わない。練習でも、ピッチでも全力を尽くす」。ベルギー人指揮官は満足そうにそう話した。

バイエルンのセンターバックの現状は？

こうした姿勢はコンパニ監督に強い印象を与えただけでなく、昨シーズンより大幅に多くキムを起用する決め手にもなった。今や指揮官にとって本当に替えが利かないのはウパメカノだけで、もう一つのセンターバックのポジションはターとキムが分け合う形だ。それだけに、韓国人DFを巡る移籍の噂が再び浮上しているのは驚きだ。まず、イングランド王者アーセナルが関心を寄せていると報じられ、その後はミランの名前も浮上した。

コンパニ監督が定期的に起用している今、2028年までバイエルンとの契約が残るキムの移籍に、クラブが協力するとは考えにくい。本人もバイエルンを離れることには関心がないだろう。本人の言葉によれば、ウパメカノとターの後ろで挑戦者という立場にいたときでさえ満足していたのだ。そして今や、キムはもはや挑戦者ではない。