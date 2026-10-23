昨季までは構図が単純だった。バイエルン・ミュンヘンのセンターバックを務めるのはダヨ・ウパメカノとヨナタン・ター。どちらかが起用できない場合には、キム・ミンジェと伊藤洋輝がヴィンセント・コンパニ監督の代役候補となる。こうした状況では、チーム内の「序列」が話題になる。「みんな、そういうランキングを作りたがる」とコンパニ監督はすでに夏に語っており、それを必ずしも好ましく思っていないことがうかがえた。

とはいえ、数字はバイエルンの守備陣に明確な序列があることを示していた。2025-26シーズン、ターは公式戦49試合、ウパメカノは42試合に出場。一方、キムのブンデスリーガでの出場時間は10月末までに合計わずか91分だった。伊藤の役割はさらに小さかった。しかし、現在はバイエルンの状況が変わり、ポジション争いはずっとオープンになっている。その理由は、ただ一人の選手にある。好調なプレシーズンを経て、キム・ミンジェが有力な選択肢となり、重要な試合でヨナタン・ターの出場機会を奪ったのだ。

韓国代表DFは、ブンデスリーガ開幕戦のVfBシュトゥットガルト戦（5-1）、先週末のRBライプツィヒとの上位対決（6-1）、そして水曜日に行われた注目のチャンピオンズリーグ、アーセナル戦（2-2）のいずれでも、ウパメカノとともにセンターバックで先発した。こうした展開を、キム本人以上にコンパニ監督が予見していたようだ。

「これほど長く試合に出られない時期は経験したことがなかったので、最初は少し難しかった」。出場機会の少なかった25-26シーズンを、キムは4月に韓国のメディアFootballist で振り返った。「ずっと試合に出続けることが解決策だと思っていました。でも今は、挑戦者という自分の立場に満足しています」と続けた。宣戦布告でも、大言壮語でもない。むしろ、その正反対だった。

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バイエルン・ミュンヘンがキム・ミンジェを放出し得た理由とは？

こうした発言もあり、キムは夏にバイエルンの放出候補として盛んに取り沙汰された。その背景には、2023年にバイエルンが5000万ユーロを投じて獲得した選手の市場価値を、長いベンチ生活で損なうべきではない、という考えがあった。キムに獲得を望むクラブが現れれば、センターバックの控えは29歳の韓国代表DFより若い選手に任せ、ウパメカノとターから学ばせることもできる、というわけだ。

例えば、緊急時には右サイドでもプレーできるとして、ヤン・アウレル・ビセックの獲得が噂された。ルカ・ヴシュコヴィッチの名前もゼーベナー通りで繰り返し取り沙汰され、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルが「うちは金のなる木じゃないんだ！」とコメントするほどだった。

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しかし、キムの移籍は実現せず、今となっては一連の噂はかなりばかげて聞こえる。キムはプレシーズンに精力的に取り組み、バイエルンの首脳陣に強い印象を与えた。「ミンジェは昨季の時点ですでに大きく安定感を増し、今もそれを続けている」とエーベルは8月に語っていた。「今はセンターバックが3人いて、全員がワールドクラスだ」とも評価した。コンパニ監督も、かつて控えだったキムを称賛している。「ミンジェを褒めたい。どんな状況でもピッチで結果を出し、ピッチの外では多くを語らない。練習でもピッチでも全力を尽くしている」と、ベルギー人指揮官は満足げに語った。

バイエルンのセンターバック争いの現状は？

そうした姿勢はコンパニ監督に好印象を与えただけでなく、昨季よりはるかに多くキムを起用する決め手にもなった。今や監督にとって本当に代えの利かない選手はウパメカノだけで、もう一つのセンターバックのポジションはターとキムが分け合う形になっている。それだけに、韓国代表DFに再び移籍の噂が浮上しているのは驚きだ。まずイングランド王者のアーセナルが関心を寄せていると報じられ、続いてミランの名前も挙がった。

コンパニ監督が今まさにキムを定期的に起用している以上、2028年まで契約を残す同選手の移籍にバイエルンが応じるとは考えにくい。キム自身も、クラブを離れることに関心はないだろう。本人の言葉によれば、ウパメカノとターの後ろにいる挑戦者という立場にもすでに満足していた。そして今、キムはもはや挑戦者ではない。