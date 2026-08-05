2026年4月15日、ヴァンサン・コンパニはレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦の激しい一戦で受けたイエローカードについて、珍しく厳しい口調で批判した。本人の見解ではまったく不当なものであり、ピッチ上で起きていたことや、どれだけ多くの人が抗議し、何を言っていたかを見れば、単純に「正しくなかった」という。

コンパニは前半終了間際、キリアン・エンバペがレアル・マドリーに一時3-2をもたらす得点を決めた直後、抗議によって主審スラフコ・ビンチッチから警告を受けていた。バイエルン指揮官は、この得点が生まれる場面で、自軍のDFヨシプ・スタニシッチがレアル陣内でアントニオ・リュディガーから痛みを伴うチャージを受け、倒れ込んでいたことに憤っていた。得点後もスタニシッチはしばらくピッチ上で苦悶していた。

しかし結果は覆らず、ベルギー人指揮官には苦い余波が残った。大会を通じて3枚目のイエローカードとなり、その結果、パリ・サンジェルマンとの準決勝第1戦は出場停止となった。試合後も、それ以前からも、コンパニはルール変更を強く求めていた。

コンパニ、チャンピオンズリーグの累積警告ルール変更を希望

「この新しいリーグ形式では試合数がとても多いのに、それでもイエローカード3枚でこれほど厳しい」と、コンパニはDAZNで語った。 レアルとの第2戦を前にした記者会見でも、コンパニはUEFAが欧州最高峰大会の累積警告に関する規定を見直すべきだと主張していた。現在の運用では、出場停止なしでチャンピオンズリーグのシーズンを戦い抜くのは「とても難しい」という。「センターバックでイエローカード3枚。ここまで勝ち進んで、しかも3枚しかもらっていないなら、いい仕事をしている。それでも準決勝で出場停止になり得るのだから、かなり厳しいと思う」とコンパニは話した。

そして今回、UEFAはバイエルン指揮官の声を受け入れた。今後は4回目の警告で初めて出場停止となる。理由は、リーグシステム導入によって、欧州カップ戦の全参加クラブに単純に試合数が増えたためだ。