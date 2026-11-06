共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

体調を崩しているバイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督の復帰時期は依然として未定だが、代表ウィーク明けに向けて慎重ながら楽観的な見方が出ている。

「ここ数日、彼とは電話で何度かとても良い話ができました。非常に前向きな様子で、完全な回復に向かっているようです。復帰の日付はまだ決めていませんが、代表ウィークは状況を少し振り返り、いつ戻れるかを見極める良い機会になります」。アシスタントコーチのアーロン・ダンクスは、土曜日のマインツ05とのブンデスリーガの試合を前にそう語った。

スポーツディレクターのクリストフ・フロイントも具体的な復帰日を明言しなかったが、コンパニの状態は非常に良い方向に向かっていると強調した。「これから代表ウィークに入りますし、彼に近いうちにまた会えると、私はとても、とても楽観しています」

コンパニは現在、髄膜の刺激症状により離脱している。40歳の指揮官は先週、退院した。

広告 広告

バイエルンはマインツ戦で、コンパニに加え、負傷中のルイス・ディアス、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、ジャマル・ムシアラも引き続き欠く。ダンクスによると、ディアスとムシアラについては、2週間の代表ウィークを経て「チーム練習に全面的に復帰する」ことが期待されている。これは「非常に前向きな進展」だという。ただし、イングランド人のダンクスは両選手の復帰に「期限は設けたくない。それは難しい」とも話した。

次の試合 M05 ブンデスリーガ 09:30 FCB 視聴する

一方、バイエルンの暫定指揮官は、マインツ戦ではコンディションに不安のあるアレクサンダル・パブロビッチを再び起用できると見込んでいる。「彼は練習をすべてこなしました。あとは脚がどのように回復するかを見守る必要があります」とダンクスは語った。GKマヌエル・ノイアーについても状態は「良好」だという。その一方で、アルフォンソ・デイヴィスを休ませる可能性を示唆した。「負荷が大きいため、少し外す選手が何人かいます。アルフォンソ・デイヴィスもその一人になるかもしれません。慎重になる必要があります」