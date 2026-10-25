



バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニ監督は、金曜日に倒れた後、現在精密検査を受けている病院で、チームがブンデスリーガ第7節でSCフライブルクに3-1で勝利した試合を観戦した。試合終了の笛が鳴るとすぐ、復帰までタッチライン際で指揮を代行するアシスタントコーチのアーロン・ダンクスにWhatsAppで勝利を祝福し、とてもうれしいと伝えた。

何よりの朗報は、コンパニが回復に向かっているようで、サッカーの試合も観戦できることだ。「現時点での報告は非常に前向きです。容体は安定していて、本人も調子がいいと感じています。少し良くなっています。検査はまだ続きますが、最初の報告は非常に前向きです」と、アーロン・ダンクスはフライブルクでの試合のキックオフ前にDAZNで語っていた。

また、バイエルンのスポーツ担当役員マックス・エーベルは勝利後、「こういう試合、そしてこういう勝利こそ、彼にとって最高の薬だ」と話した。

ちなみにダンクスは、コンパニからの祝福に「素晴らしい。さあ、休んでくれ！」と返した。

ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンの首脳陣は、コンパニに今はできるだけサッカーから離れていてほしいと考えている。

『ビルト』のサッカー部門責任者で、長年バイエルンを取材してきたクリスティアン・ファルクによると、クラブはコンパニを見舞う人全員に、本人とサッカーの話をしないよう明確に求めたという。監督が回復だけに専念できるよう、会話は仕事ではなく、個人的な内容にすべきだという。

土曜日には、バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネスもコンパニを見舞った。バイエルンの重鎮は、ミュンヘンの高級食料品店フェインコスト・ケーファーの食品が入った袋を持参した。また、アシスタントコーチのダンクスも、コンパニとの電話では個人的な話しかしなかったと説明している。

選手やスタッフは以前からコンパニを心配していた模様

土曜日にドイツ最大の日刊紙が掲載した別の記事では、バイエルンの選手やスタッフがここ数週間、監督の働きぶりやワークライフバランスをますます心配するようになっていたことが示唆された。それによると、コンパニは働きすぎ、コーヒーを飲みすぎ、運動は不足し、さらに多くの仕事を抱え込みすぎていたという。

また、コンパニはしつこく「強烈な」（本人の表現）ウイルスに感染していたにもかかわらず、チャンピオンズリーグのバイキング・スタヴァンゲル戦とアーセナル戦、ブンデスリーガのRBライプツィヒ戦に向けた準備を行い、試合にも帯同していた。

「ヴィンセントを休ませるのは本当に簡単ではありません」と語ったのは、先週火曜日のアーセナル戦前の記者会見でコンパニに代わって出席したアシスタントコーチのダンクスだ。今後も当面の間、ミュンヘンのベンチでコンパニに代わって指揮を執る。

「監督としては、いつもすべてをやり、何でもこなしたいものです。私はかなり強烈なウイルスに感染しました。当然ながら、自分の体の声を聞かなかったのです」と、コンパニ自身はアーセナル戦後に話していた。「そうして、ある時ついに体が『もうやめろよ！』と言ったんです。でも、もちろん今は良くなっています。そうでなければ、ここにはいません」。その2日後、コンパニは倒れた。バイエルンのスポーツ担当役員マックス・エーベルによると、ベンチへの復帰まで数週間かかる可能性がある。

コンパニはどこまで自分に無理を強いるのか？

かつて世界屈指のDFだったコンパニのこうした言葉からは、彼の基本的な仕事観がよく分かる。現役時代から、コンパニは自分の体に容赦しないことで知られていた。けがを抱えていてもプレーし、重傷を負った後も自分をいたわらなかった。何度も可能な限り早くピッチに戻ってきた。父ピエール・コンパニは、ニュース誌『デア・シュピーゲル』によるバイエルン監督の大型人物記事の中で、コンパニがバイエルンの練習場に最大14時間いることを明かした。また、ピエール・コンパニは『ビルト』に対し、息子は最大18時間働き、平日は3人の子どもと会う時間がほとんどないと語っている。

バイエルン・ミュンヘンのスポーツ担当役員マックス・エーベルも土曜日、コンパニについて「並外れた人物で、信じられないほどの働き者だ。限界を超えてしまうほどに」と語っていた。エーベルはこれを褒め言葉として述べた。「私たちの社会では、そういう姿勢もある面では失われてしまった。でも、『やりたい、行動したい』と言う人間はまだいる」という。

これまでに分かっていることからすると、自身の仕事観を移民としての背景と結びつけ、ほかの人の2倍働かなければならないと考えているコンパニは、今回、自分に無理を強いすぎたようだ。だからこそ上司たちは、見舞いに訪れる人々にサッカーの話をしないよう求めている。



