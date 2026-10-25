



バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニ監督が、入院先でブンデスリーガ第7節の敵地SCフライブルク戦を観戦するかどうかは分かっていない。コンパニ監督は現在、金曜日に倒れたことを受け、病院で詳しい検査を受けている。対戦相手のフライブルクは現在、リーグ2位につけている。

ただ、容体は快方に向かっているようだ。「現時点での報告は非常に前向きです。容体は安定しており、本人も調子は悪くないと感じています。少し良くなっています。検査はまだ続いていますが、最初の報告は非常に前向きです」と、コンパニ監督が復帰するまでタッチライン際で代役を務めるアシスタントコーチのアーロン・ダンクスは、ブンデスリーガ第7節のSCフライブルク戦を前に語った。

一方、ドイツ最多優勝クラブの幹部は、コンパニ監督が今はできる限りサッカーから離れることを望んでいる。

『BILD』のサッカー部門責任者で、長年バイエルンを取材してきたクリスティアン・ファルクによると、クラブはコンパニ監督を訪ねる全員に対し、本人とサッカーの話をしないよう明確に求めたという。監督が回復に専念できるよう、会話は仕事ではなく私的な話にするべきだとしている。

土曜日には、バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネスがコンパニ監督を見舞った。バイエルンの重鎮は、ミュンヘンの高級食料品店「ファインコスト・ケーファー」の食品が入った袋を持参した。また、アシスタントコーチのダンクスも、コンパニ監督との電話では私的な話しかしなかったと明かしている。

選手やスタッフは以前からコンパニ監督を心配していた模様

土曜日にドイツ最大の発行部数を誇る日刊紙が掲載した別の記事では、バイエルンの選手やスタッフがここ数週間、監督の働きぶりやワークライフバランスについて、ますます心配を募らせていたことが示唆された。それによると、コンパニ監督は働きすぎで、コーヒーを飲みすぎ、運動が足りず、さらに多くの仕事を抱え込みすぎていたという。

また、ベルギー人指揮官は、本人の言葉を借りれば「かなり強烈な」しつこいウイルスに感染していたにもかかわらず、チャンピオンズリーグのバイキング・スタヴァンゲル戦とアーセナル戦、ブンデスリーガのRBライプツィヒ戦に向けて準備を進め、試合にも帯同していた。

「ヴィンセントを休ませるのは本当に簡単ではありません」。先週火曜日、アーセナル戦前の記者会見でコンパニ監督の代役を務めたアシスタントコーチのダンクスはそう語った。ダンクスは今後も当面の間、ミュンヘンのチームのベンチでコンパニ監督に代わって指揮を執る。

「監督としては、いつでも何でもやりたいし、すべてに取り組みたいものです。私はかなり強烈なウイルスに感染しました。それなのに、自分の体の声に耳を傾けなかったのです」と、コンパニ監督自身もアーセナル戦後に語っていた。「そして、ある時、体が『もうやめろよ、おい！』と言ったんです。でも、もちろん今は良くなっています。そうでなければ、ここにはいません」。その2日後、コンパニ監督は倒れた。バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルによると、ベンチへの復帰までには数週間かかる可能性がある。

コンパニ監督は自分にどれほどの負荷をかけているのか？

かつて世界屈指のDFだったコンパニ監督のこの言葉からは、その仕事に対する基本的な姿勢がうかがえる。現役時代から自分の体に容赦しない選手として知られ、けがを抱えていてもプレーし、重傷を負った後も体を休めなかった。何度も、できる限り早くピッチに戻っていた。父親のピエール・コンパニは、ニュース誌『デア・シュピーゲル』によるバイエルン監督の詳細な人物紹介記事の中で、コンパニ監督がバイエルンの練習場で最長14時間を過ごすと明かした。また、ピエールは『BILD』に、息子が最長18時間働き、平日は3人の子どもと会う時間もほとんどないと語っている。

バイエルン・ミュンヘンのスポーツ担当取締役エーベルも土曜日、コンパニ監督について「素晴らしい人柄の持ち主で、信じられないほどの働き者だ。限界を超えてしまうほどに」と語った。エーベルはこれを賛辞として述べており、そうした姿勢は「私たちの社会ではある意味で失われてしまったが、『やりたい、取り組みたい』と言う人間はまだいる」と話していた。

分かっている限りでは、コンパニ監督は今回、自分に過度な負荷をかけた。自身の勤勉さは移民としての出自に由来すると説明し、他の人の2倍働かなければならないと考えている指揮官だ。クラブ幹部が訪問者にサッカーの話をしないよう求めたのは、まさにそのためだ。



