選手としての退団から11年後のこの夏、ダンテが指導者としてバイエルンに戻ってきた。現在42歳となったブラジル人はリザーブチームを引き継ぎ、今後はUEFAユースリーグでU-19も指揮することになる。

ミュンヘン到着後、彼は何人かの見知った顔と再会した。もちろんクラブの後見人ウリ・ヘーネス、そしてスポーツ担当取締役のマックス・エーベルもそうだ。この2人はかつてボルシアMGで同時に働いていた。ゼーベナー・シュトラーセのクラブ施設はインフラ面でかなり変化しており、現在も改修工事が行われている。ただ、ダンテはクラブの方針におけるごく根本的な新しさにも気づいた。それはトップチーム監督のヴァンサン・コンパニに起因するものだ。

「彼は若い選手を育て、プレーさせることに意欲を持っている」と、ダンテは木曜日の小規模な記者会見で語った。この場にはSPOX も参加していた。「私が知っているバイエルンはそうではなかった。当時の若手選手たちには、今のヴィニーの下で与えられているほど多くのチャンスはなかった」

バイエルン：ダンテが語るヴァンサン・コンパニとの関係

元センターバックのダンテは2012年から2015年までバイエルンでプレーした。ユップ・ハインケス監督の下で2013年に3冠を達成し、その後もジョゼップ・グアルディオラ体制でタイトルを積み重ねた。当時のミュンヘンは極めて成功した時代を過ごしていた一方で、自前の若手育成は苦しんでいた。才能ある選手たちのほとんどがトップチームへの飛躍を果たせなかったのだ。コンパニの下では状況がまったく異なる。彼はまずレナート・カールのブレイクを後押しし、さらに昨季は9人の才能ある選手たちをトップチームでデビューさせた。

ダンテは、この流れをさらに加速させることが自分の役目だと考えている。「ここでの私の主な目標は、選手たちを育てることだ」。そのため、4部のレギオナルリーガ・バイエルンでの順位は比較的二の次だという。「若い選手たちといい仕事をして、ヴィニーがさらに多くの選手を起用してくれることを願っている」。現在、最も有望な候補と見られているのは、センターバックのフィリップ・パヴィッチとカッシアーノ・キアラ、守備的MFのエルブリン・オスマニ、そして攻撃的な2選手であるマイコン・カルドーゾとウィズダム・マイクなどだ。

戦術面では、ダンテの説明によれば、自身のチームで「自分のやりたいことはできる」という。ただ、日々のトレーニングでは、コンパニが取り入れているものと似た練習を通じて、選手たちを明確にトップチームの練習へ備えさせたい考えだ。ダンテはすでにコンパニと「いい関係」を築いていると強調した。「いつも電話で話しているし、2、3回会った」。直近では火曜日だ。この日、コンパニとダンテは共同で大規模なセレクション練習を行い、さまざまな年代から60人以上の選手が参加した。

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マックス・エーベルがダンテをバイエルンへ導いた

ダンテ率いるリザーブチームは金曜日、SCエルタースドルフとのホームゲームで新たなレギオナルリーガのシーズンをスタートさせる。言うまでもなく最大の見どころとなるのは、凋落した宿敵TSV1860との2度のダービーだ。「10月17日、それは分かっているよ」と、ダンテは初戦の日程を即答して笑った。「最初の親善試合のあと、ファンが僕たちを迎えて、すぐに『ダービー！ ダービー！』と叫んだ。ああいう試合には、より多くの感情と、より多くのアドレナリンがある」

ダンテ自身はこの夏、フランスのニースで現役生活を終えたばかりだ。そんな彼が今、バイエルンのリザーブチームを率いているのは、スポーツ担当取締役マックス・エーベルのおかげだという。「僕はミュンヘンにいた」とダンテは語ったが、正確な時期はもう思い出せないという。「その時にマックスに『会おうよ。コーヒーでも飲もうか』と言ったんだ。それから話をした。『何をしている？ この先はどうする？』ってね。僕はどうしても監督になりたいんだと彼に話した。そこから何度もやり取りを重ねた。『どう思っている？ 来年にはどう向かう？』と聞かれて、僕は『まだ分からない』と答えた。そうして話が進んでいった」

指導者としてのダンテは、とりわけかつて共に過ごした3人を手本にしたい考えだ。ジョゼップ・グアルディオラ、ユップ・ハインケス、そしてかつてボルシアMGで指導を受けたルシアン・ファブレである。「ペップの良さ、ユップの良さ、ファブレの良さ。その中から、指導者としてのダンテのアイデンティティーを築かなければならない」