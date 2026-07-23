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Nino Duit

翻訳者：

ヴァンサン・コンパニのおかげで、新加入の指揮官ダンテはバイエルンでの特別な新しい取り組みに感激している。

ブンデスリーガ
バイエルン
バイエルンミュンヘンII
ヴァンサン・コンパニ

ダンテが今後、バイエルンのリザーブチームを指導する。シーズン開幕を前に、移籍、自身の役割、そしてヴァンサン・コンパニの影響について語った。

選手としての退団から11年後のこの夏、ダンテが指導者としてバイエルンに戻ってきた。現在42歳となったブラジル人はリザーブチームを引き継ぎ、今後はUEFAユースリーグでU-19も指揮することになる。

ミュンヘン到着後、彼は何人かの見知った顔と再会した。もちろんクラブの後見人ウリ・ヘーネス、そしてスポーツ担当取締役のマックス・エーベルもそうだ。この2人はかつてボルシアMGで同時に働いていた。ゼーベナー・シュトラーセのクラブ施設はインフラ面でかなり変化しており、現在も改修工事が行われている。ただ、ダンテはクラブの方針におけるごく根本的な新しさにも気づいた。それはトップチーム監督のヴァンサン・コンパニに起因するものだ。

「彼は若い選手を育て、プレーさせることに意欲を持っている」と、ダンテは木曜日の小規模な記者会見で語った。この場にはSPOX も参加していた。「私が知っているバイエルンはそうではなかった。当時の若手選手たちには、今のヴィニーの下で与えられているほど多くのチャンスはなかった」

バイエルン：ダンテが語るヴァンサン・コンパニとの関係

元センターバックのダンテは2012年から2015年までバイエルンでプレーした。ユップ・ハインケス監督の下で2013年に3冠を達成し、その後もジョゼップ・グアルディオラ体制でタイトルを積み重ねた。当時のミュンヘンは極めて成功した時代を過ごしていた一方で、自前の若手育成は苦しんでいた。才能ある選手たちのほとんどがトップチームへの飛躍を果たせなかったのだ。コンパニの下では状況がまったく異なる。彼はまずレナート・カールのブレイクを後押しし、さらに昨季は9人の才能ある選手たちをトップチームでデビューさせた。

ダンテは、この流れをさらに加速させることが自分の役目だと考えている。「ここでの私の主な目標は、選手たちを育てることだ」。そのため、4部のレギオナルリーガ・バイエルンでの順位は比較的二の次だという。「若い選手たちといい仕事をして、ヴィニーがさらに多くの選手を起用してくれることを願っている」。現在、最も有望な候補と見られているのは、センターバックのフィリップ・パヴィッチとカッシアーノ・キアラ、守備的MFのエルブリン・オスマニ、そして攻撃的な2選手であるマイコン・カルドーゾとウィズダム・マイクなどだ。 

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戦術面では、ダンテの説明によれば、自身のチームで「自分のやりたいことはできる」という。ただ、日々のトレーニングでは、コンパニが取り入れているものと似た練習を通じて、選手たちを明確にトップチームの練習へ備えさせたい考えだ。ダンテはすでにコンパニと「いい関係」を築いていると強調した。「いつも電話で話しているし、2、3回会った」。直近では火曜日だ。この日、コンパニとダンテは共同で大規模なセレクション練習を行い、さまざまな年代から60人以上の選手が参加した。

Vincent KompanyGetty Images

マックス・エーベルがダンテをバイエルンへ導いた

ダンテ率いるリザーブチームは金曜日、SCエルタースドルフとのホームゲームで新たなレギオナルリーガのシーズンをスタートさせる。言うまでもなく最大の見どころとなるのは、凋落した宿敵TSV1860との2度のダービーだ。「10月17日、それは分かっているよ」と、ダンテは初戦の日程を即答して笑った。「最初の親善試合のあと、ファンが僕たちを迎えて、すぐに『ダービー！ ダービー！』と叫んだ。ああいう試合には、より多くの感情と、より多くのアドレナリンがある」

ダンテ自身はこの夏、フランスのニースで現役生活を終えたばかりだ。そんな彼が今、バイエルンのリザーブチームを率いているのは、スポーツ担当取締役マックス・エーベルのおかげだという。「僕はミュンヘンにいた」とダンテは語ったが、正確な時期はもう思い出せないという。「その時にマックスに『会おうよ。コーヒーでも飲もうか』と言ったんだ。それから話をした。『何をしている？ この先はどうする？』ってね。僕はどうしても監督になりたいんだと彼に話した。そこから何度もやり取りを重ねた。『どう思っている？ 来年にはどう向かう？』と聞かれて、僕は『まだ分からない』と答えた。そうして話が進んでいった」

指導者としてのダンテは、とりわけかつて共に過ごした3人を手本にしたい考えだ。ジョゼップ・グアルディオラ、ユップ・ハインケス、そしてかつてボルシアMGで指導を受けたルシアン・ファブレである。「ペップの良さ、ユップの良さ、ファブレの良さ。その中から、指導者としてのダンテのアイデンティティーを築かなければならない」

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