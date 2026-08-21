ヴァンサン・コンパニが16歳でのデビューを後押し！ バイエルンがトップタレントとの契約延長を発表

ドイツのレコードマイスターが金曜日に発表した。契約期間の詳細についてクラブは明らかにしていない。 ビルト紙によると、17歳の新契約は2031年までとなっている。

キアラは2024年夏にヘルタ・ベルリンからFCBキャンパスへ加入し、昨年12月には1. FCハイデンハイムに4-0で勝利した試合で、16歳にしてヴァンサン・コンパニ監督の下でトップチームデビューまで果たした。

「私たちはカッシアーノに大きな期待を寄せており、継続的にトップチームへと導いていきたいと考えている。彼はバイエルンのトップチーム史上2番目の若さでデビューした選手であり、すでにドイツU-17代表ではキャプテンとして責任を担ってきた。FCバイエルンで自らの道を切り開くために必要なものをすべて備えている。昨季は負傷に悩まされたが、今は彼とともに次のステップに進めることを楽しみにしている」と、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントはプレスリリースで述べている。

カッシアーノ・キアラは敏腕代理人ジョルジェ・メンデスが代理人を務める

このセンターバックは大きな才能の持ち主とみなされている。関係者の話では、すでにトップチームへの定着も期待されているという。交渉はそれ以前、決して簡単ではなかった。複数のトップクラブがキアラの獲得を狙っていたとされ、父親はチェルシーとマンチェスター・シティの関係者と面会したとも報じられている。代理人は、敏腕代理人ジョルジェ・メンデスの会社ゲスティフテが務めている。

ただ、2月に負った脛腓靱帯断裂からはすでに完全に回復している。このプレシーズンでもキアラは再びトップチームのメンバーに入り、直近の1. FCハイデンハイムとのテストマッチでもピッチに立った。