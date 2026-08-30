ほんの数週間前の時点で、ヴァンサン・コンパニにとって、キム・ミンジェを公の場で正しく評価させることは重要なテーマだった。というのも、当時の韓国代表DFは売却候補と見なされていたからだ。昨夏にヨナタン・ターが加入して以降、そうした立場に置かれており、とりわけ重要な試合の大半をベンチで過ごした昨季を経て、その見方はますます強まっていた。

当時、数え切れないほどの報道によれば、キムは適切なオファーがあればバイエルンを退団できるとされていた。そして、マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ビラ、さらにはアーセナルといった関心を示すクラブから、ミュンヘン側にも本人にも、程度の差こそあれかなり具体的な問い合わせが届いていたとも伝えられていた。だが、とりわけキム本人が、そうしたクラブに対して次々と断りを入れていたとされる。

その決断によって、いまドイツ記録保持王者は大きな恩恵を受けている。というのも、今季最初の公式戦2試合で、この韓国代表DFは驚くべきことに、それぞれ1度ずつダヨ・ウパメカノとターに代わって先発出場し、ドルトムントとのスーパーカップでも、シュトゥットガルトを5-1で下したブンデスリーガ開幕戦でも、説得力あるパフォーマンスを見せたからだ。

スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは金曜の試合後、「単純に、いまの我々にはヨナ、ウパ、そしてミンジェがいるという構図なんだ」と声を弾ませた。「これで明確なセンターバックが3人になった。3人ともワールドクラスだ。それははっきり言わなければならない。あの3人のクオリティーについては、かなり多くのクラブが我々をうらやましく思っているはずだ」

バイエルンでコンパニがキムを絶賛「どんな場面でも正しい反応をしていた」

もちろん、コンパニにとってこれは驚きではなかった。数週間前、バイエルンの名目上3番手センターバックに明確な支持を示した時点で、この記録保持王者の指揮官がどれほどキムを高く評価しているか、そしてミュンヘンのセンターバック序列を記者たちが考えるほど明確には見ていないことが、すでに明らかになっていたからだ。

8月初旬、ミュンヘン勢がアジアツアーの一環でキムの母国に滞在した際、コンパニは“第2列目”と見られていた教え子を文字通り絶賛した。キムに再び長期ベンチ要員の役割が迫っているのではないかと問われると、帯同していた記者たちに対し、「すべてをそんなに絶対的に言わないでほしい」とたしなめたうえで、こう語っていた。「私が好む競争について話しているんだ。最も大事なのは、ピッチで自分を証明することだ。その点について、私はミンジェを称えたい。何が起きても、彼は集中を保ち、ピッチ上で行動によって示している」

昨季、すでに決着がついていたブンデスリーガの終盤になってようやくより大きな役割を与えられたキムに対し、コンパニはもっと頻繁に29歳と話をしたいと思っていたものの、そのたびに考え直していたという。「ミンジェと話すには今が正しいタイミングかもしれない、と思った場面は何度もあった」とコンパニは振り返った。「話した時もあれば、そっとしておいた時もある。どんな場面でも、彼は正しい反応をしていたし、練習でもピッチでもすべてを出していた」

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キム・ミンジェはバイエルンで高い評価「素晴らしいキャラクター」

コンパニの成功したスカッドマネジメントと、キムが状況に冷静かつ極めてプロフェッショナルに対応したことの見返りを、いまバイエルンは得ている。というのも、予定通りであれば来たるシーズンは2027年6月5日にマドリードで終わることになっているからだ。そこに至るまで、ミュンヘンの選手たちには長く継続的な負荷のかかる時間が待っている。しかも、W杯の影響で夏の中断は極めて短く、特にウパメカノにはその疲労がまだ残っているはずだ。コンパニがスーパーカップのドルトムント戦でW杯準決勝進出メンバーを温存したのも、もっともな判断だった。

だからこそ、現時点で完全に信頼できる代替案であるキムを、この夏に手放さなかったことは実に都合がいい。あるいは逆に言えば、かつてナポリで「モンスター」と呼ばれたこの男が退団ではなく、ミュンヘンでのポジション争いを選んだことは、バイエルンにとって幸運だった。たしかに退団していれば、クラブには再びかなりの移籍金が入っていたはずだが、その一方で今こうしてシーズン序盤の負荷管理を安心して行える重要なスカッドメンバーを失うことにもなっていた。

しかもキムは、やや内気な性格ゆえの一部の見方とは裏腹に、チーム内で非常に高い評価を受けている。「素晴らしいキャラクターで、チームのみんなが彼を好きなんだ」と、例えば数カ月前にはセルジュ・ニャブリが、公の場にほとんど姿を見せないキムについて語っていた。

また、コンパニも最近、この韓国代表DFは実は本物のムードメーカーなのだと強調している。「彼に驚くほどのユーモアのセンスがあることを、人々は知らない」とベルギー人指揮官は語った。「本当にそうなんだ。誰かの選手がミンジェの隣に立つと、彼は笑い始める。おそらくそれは、人々がまだ知らない彼の一面だ」

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バイエルンのキム・ミンジェ、「モンスター」ではなく“失策の悪魔”

とはいえ、2023年にミュンヘンへやって来て以降、純粋に競技面で「人々」がキムに結びつけてきたイメージは、時に、そしてやがてますます、決して好意的なものではなかった。

2023-24シーズン、キムはレアル・マドリーとの準決勝第1戦で2つのミスを犯し、当時の指揮官トーマス・トゥヘルから公然と批判され、その後はマタイス・デ・リフトとエリック・ダイアーを優先される形で序列を落とした。

「モンスター」ではなく“失策の悪魔”――特にチャンピオンズリーグ準々決勝のインテル戦2試合で精彩を欠いた後、批評家たちはそう酷評した。この2試合で彼は4失点のうち3失点に少なくとも関与していた。だが、その際に忘れられていたのは、当時のキムが代表活動による長距離移動と全体的な日程編成の影響で、世界でも最大級の負荷を抱えていた選手の1人だったということだ。FIFProは彼について公然と警鐘を鳴らし、韓国代表DFに長期的な健康被害が生じる可能性を警告していた。しかも本人は当時、冬以降ずっとしつこいアキレス腱の問題を抱えたまま、シーズン残りを戦っていた。

キム・ミンジェはバイエルンでバックアップ役に満足

こうした経緯もあってか、昨夏にバイエルンがターをフリーで獲得し、自分の前に置いた時も、キム本人は決して不満そうには見えなかった。ターがすぐさまレギュラーとなり、さらにはチーム評議会の一員にまでなった一方で、キムは以後ベンチを温めることになった。

「長い期間プレーしなかった経験はこれまで一度もなかったので、最初は少し難しかった。でも時間がたつにつれて、それにも前向きな面があると気づいた」と、4月中旬に韓国メディア『Footballist』に語っている。「私はずっと、出続けることが解決策だと思っていた。でも今は、挑戦者としての自分の状況に満足している」

同じことを、コンパニから絶賛を受けた後の8月にもあらためて口にした。「ヨナタン・ターやダヨ・ウパメカノと競えることをとてもうれしく思っている」と、その時は話していた。「バイエルンでは毎シーズン、激しい競争がある。でも僕たちはお互いに良い関係を築いているし、たくさん話もしている。だからとても満足している。彼らから多くを学べる」

ダヨ・ウパメカノはバイエルンでキムの手本になり得る

もしかすると、少なくともウパメカノは彼にとって手本ですらあるのかもしれない。フランス代表DFもRBライプツィヒからの移籍直後は、軽率な守備者、あるいは「パネン・ウパ」といった疑わしい評判を背負っていた。Bildは、ボルシアMGとのDFBポカールで歴史的な0-5の大敗を喫したあの伝説的な惨憺たる出来の後、そう呼んだのだった。

高い才能を持つこのセンターバックのプレーには、何度も目を覆いたくなるようなミスが紛れ込み、失点につながっていた。だが今では、そうしたミスはほぼ完全になくなっている。ウパメカノは世界有数のセンターバックと見なされている。キムはまだそこまでではないかもしれないが、この夏の韓国代表DFからは、かつてバイエルンが5000万ユーロの移籍金を払う価値があると判断した、あのイタリア時代の「モンスター」に再び近づいていることがはっきりとうかがえる。

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キム・ミンジェはバイエルンの“隠れた夏の勝者”

というのも、少なくとも今季最初の公式戦2試合が示した限りでは、パフォーマンス面において韓国代表DFはひとまず“失策の悪魔”といういわく付きの評判を脱したからだ。ドルトムント戦でのキムは非常に安定しており、隣で組んだターよりも良かったほどだった。 シュトゥットガルトとのブンデスリーガ開幕戦でも、試合開始直後にジョシュア・キミッヒとの意思疎通のミスがあったにもかかわらず、動揺することはなかった。

韓国代表DFも、気負い気味だったドイツ代表キャプテンも、ともにヘディングに飛んだ。キミッヒのボールは意図せずジェナン・ペイチノビッチの走路へ流れたが、ウパメカノがクリアした。その後、キムはプレシーズンでの好印象を裏づけ、ビルドアップでいくつもの賢いグラウンダーのパスを通し、走力勝負でも非常にダイナミックで、地上戦でも空中戦でも力強さを見せた。

キムはシーズン序盤から完全にキレているように見える。昨季は前年の3593分ではなく「わずか」2051分の出場にとどまり、その一部はかなりコンディションを落とした状態でのものでもあり、しばしばターやウパメカノに出番を譲らなければならなかったことが、実際にプラスになっているのかもしれない。明確な3番手センターバックとして過ごした時間は、特に身体面で、そしてメンタル面でも、彼に良い影響を与えたように映る。

コンパニとバイエルンにとって、これは大きな福音だ。最終的にセンターバックのポジション争いが本格化し、ベルギー人指揮官がシーズンの最重要試合でさえ、すでに確立されたウパメカノ／ターのコンビを崩すところまで至る可能性は、キムの目覚ましい成長にもかかわらず、現時点ではなお非常に低そうだ。だが、「すべてをそんなに絶対的に言うべきではない」のだろう。

キム・ミンジェ：バイエルンでの成績とパフォーマンスデータ

シーズン 試合 得点 アシスト 出場時間 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2,051 2024/25 43 3 - 3,593 2023/24 36 1 2 2,765







