ほんの数週間前から、ヴァンサン・コンパニにとってミンジェ・キムを公の場で正しく評価されるようにすることは重要なテーマだった。というのも、当時の韓国代表DFは売却候補の1人と見なされていたからだ。昨夏にジョナタン・ターが加入して以降、そうした立場に置かれており、とりわけ重要な試合の多くをベンチで過ごした前シーズンを経て、その見方はますます強まっていた。

当時、数え切れないほどの報道によれば、キムは適切なオファーが届けばバイエルンを離れることが許されていた。さらに、バイエルン側にも本人にも、マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラ、そしてアーセナルといったクラブから、より具体的だったりそうでなかったりしながらも、実際に問い合わせが届いていたとされる。だが、とりわけキム自身が、関心を示した各クラブに対して次々と断りを入れたと伝えられていた。

その決断によって、いま大きな恩恵を受けているのがドイツ記録的王者だ。というのも、今季最初の公式戦2試合で、この韓国代表DFは驚くべきことに、それぞれダヨ・ウパメカノの代役として1度、ターの代役として1度先発出場し、ドルトムントとのスーパーカップでも、ブンデスリーガ開幕戦のシュツットガルト相手の5-1快勝でも、いずれも好パフォーマンスを見せたからだ。

バイエルンでキムを絶賛するヴァンサン・コンパニ「どんな状況でも正しく反応していた」

もちろん、コンパニにとってこれは驚きではなかった。数週間前、バイエルンの名目上3番手センターバックに力強い擁護の言葉を送った時点で、記録的王者の指揮官がキムをどれほど高く評価しているか、そしてミュンヘンのセンターバック陣の序列をメディアほど明確には捉えていないことは明らかだった。

8月初旬、ミュンヘン勢がアジアツアーの一環でキムの母国に立ち寄った際、コンパニは実質的にこの控え組と見られていた教え子を絶賛した。キムに再び長期ベンチ要員の役割が待っているのではないか、という問いに対し、同行した記者たちを「そんなふうに何もかも絶対的に言わないでほしい」とたしなめたコンパニは、こう続けた。「私が好む競争について話しているんだ。最も大事なのは、ピッチで自分を証明することだ。その点について、ミンジェは称賛に値する。何が起きても彼は集中を切らさず、ピッチで行動によって示している」

前シーズン、すでに決着のついていたブンデスリーガで最後の数週間になってようやくより大きな役割を与えられたキムに対し、自分はもっと頻繁に29歳と話をしたいと思っていたが、そのたびに考え直していたのだという。「『今こそミンジェと話すべきタイミングかもしれない』と思った場面が何度もあった」とコンパニは語った。「話したこともあれば、そっとしておいたこともある。どんな状況でも彼は正しく反応し、トレーニングでもピッチでもすべてを出していた」

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バイエルンで高い評価を受けるミンジェ・キム「素晴らしい人格者」

コンパニの成功したスカッドマネジメントと、キムの落ち着いた極めてプロフェッショナルな対応による報いを、いまバイエルンは受け取っている。というのも、予定では来たるシーズンは2027年6月5日にマドリードで終わることになっているからだ。そこへ至るまで、ミュンヘンの選手たちには長く継続的な負荷のかかる時期が待っている。しかも、W杯の影響で夏休みは極めて短く、とりわけウパメカノにはその疲労がまだ残っているはずだ。コンパニがスーパーカップのドルトムント戦でW杯準決勝進出メンバーを休ませたのも当然と言える。

そう考えれば、この夏にキムという現在極めて信頼できる代替案を手放さなかったことは、まさに好都合だった。逆に言えば、かつてナポリで「モンスター」と呼ばれた男が退団ではなくミュンヘンでの競争を選んだのは、バイエルンにとって幸運だった。確かに売却していればクラブには再びかなりの移籍金がもたらされただろうが、その一方で、シーズン序盤の負荷管理を不安なく進めるうえで、早い段階から重要な戦力を失うところでもあった。

しかもキムは、ややシャイな性格ゆえの一部の見方とは裏腹に、チーム内で非常に高い評価を受けている。「素晴らしい人格者で、チームのみんなが彼を好きだ」と、たとえば数カ月前にはセルジュ・ニャブリが、公の場にほとんど姿を見せないキムについて語っていた。

また、コンパニもつい最近、この韓国代表DFは実は本当の盛り上げ役だと強調していた。「彼に信じられないほどのユーモアのセンスがあることを、みんな知らないんだ」とベルギー人指揮官は言う。「本当にそうなんだ。誰かの選手がミンジェの隣に立つと、彼は笑い始める。おそらくそれが、人々の知らない彼の一面なんだ」

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バイエルンのミンジェ・キム：「モンスター」ではなくミスメーカー

純粋にプレー面で見たとき、「人々」が2023年のミュンヘン到着以降のキムに結びつけてきたイメージは、時に、そしてやがてはますます、あまり好意的なものではなかった。

2023-24シーズンには、レアル・マドリーとの準決勝第1戦で2度のミスを犯し、当時の指揮官トーマス・トゥヘルから公然と批判を受けたうえ、その後はマタイス・デ・リフトとエリック・ダイアーを優先される形で序列を下げられた。

「モンスター」ではなくミスメーカーだと、批判派はとりわけチャンピオンズリーグ準々決勝のインテル戦2試合での低調な出来を受けて評していた。4失点のうち3失点に少なくとも関与していたからだ。そこで忘れられていたのは、この時点でキムが代表活動に伴う長距離移動や全般的な日程編成の影響により、世界的に見ても最も大きな負荷を抱えていた選手の1人だったという事実だ。FIFProも彼について公に警鐘を鳴らし、韓国代表DFに長期的な健康被害が及ぶ可能性を警告していた。しかも当時の彼は、冬以降ずっとしつこいアキレス腱の問題を抱えながらシーズン残りを戦っていた。

バイエルンでバックアップ役に満足するミンジェ・キム

おそらくはこうした前史もあってか、昨夏にバイエルンがターをフリーで獲得し、自分の前に置いた際も、キム本人は決して不満そうには見えなかった。ターがすぐさまレギュラーとなり、さらにはチーム評議会の一員にまでなった一方で、キムはそれ以降ベンチを温める立場となった。

「長い期間プレーしなかった経験は一度もなかったので、最初は少し難しかった。でも時間がたつにつれて、それにもポジティブな面があると気づいた」と、キムは4月中旬に韓国メディア『Footballist』に語っている。「常にプレーし続けることが解決策だと思っていたけど、今は挑戦者としての自分の状況に満足している」

コンパニから手放しの称賛を受けた後の8月にも、彼は同じことを繰り返した。「ジョナタン・ターやダヨ・ウパメカノと競い合えることをとてもうれしく思っている」と、その際に語っている。「バイエルンでは毎シーズン激しい競争がある。でも僕たちはお互いに良い関係を築いている。そしてたくさん話し合っているので、とても満足している。彼らから多くを学べる」

ダヨ・ウパメカノはバイエルンでキムの手本になり得る

もしかすると、少なくともウパメカノは彼にとって手本になっているのかもしれない。フランス代表DFもRBライプツィヒから移籍した当初は、軽率な失敗をする選手、あるいはBildがボルシア・メンヒェングラートバッハとのDFBポカールで歴史的な0-5惨敗を喫した際の伝説的な悪夢のようなパフォーマンスの後に名付けたように、「パネン・ウパ」という疑わしい評判を背負っていた。

高い才能を持つこのセンターバックのプレーには、失点に直結するような目を覆いたくなるミスが何度も紛れ込んでいた。だが、そうしたミスは今やほとんど完全に姿を消している。ウパメカノはいまや世界最高クラスのセンターバックの1人と見なされている。キムがそこまでとは言えないかもしれないが、この夏の彼からは、かつてバイエルンが5000万ユーロの移籍金を支払う価値を見いだした、イタリア時代の「あのモンスター」に再び近づいていることがはっきりとうかがえる。

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ミンジェ・キムはバイエルンの“隠れた夏の勝者”だ

というのも、少なくとも今季最初の公式戦2試合が示した限りでは、この韓国代表DFはひとまず“ミスメーカー”という不名誉な評判を振り払ったからだ。ドルトムント戦でのキムは極めて堅実で、隣に立ったターよりも良かったほどだった。シュツットガルトとのブンデスリーガ開幕戦でも、試合序盤のヨシュア・キミッヒとの連係ミスに動揺することはなかった。

韓国代表DFも、やや空回り気味だったドイツ代表主将も、ともにヘディングに競りに行き、キミッヒが意図せずジェナン・ペイチノヴィッチの走路へとそらしてしまったが、ウパメカノがクリアした。その後、キムはプレシーズンからの好印象を裏づけ、ビルドアップではいくつも賢いグラウンダーパスを通し、走力勝負では極めてダイナミックな姿を見せ、地上でも空中でも対人戦で断固とした強さを発揮した。

キムはシーズン序盤から非常に良いコンディションにあるようだ。もしかすると実際、前シーズンにピッチに立った時間が、前々年の3593分ではなく「わずか」2051分にとどまり、その一部はコンディションがかなり悪い状態での出場でもあり、しばしばターとウパメカノに優先順位を譲らなければならなかったことが、プラスに働いているのかもしれない。明確な3番手センターバックとして過ごした時間は、特にフィジカル面だけでなく、メンタル面でも彼に良い影響を与えたように見える。

コンパニとバイエルンにとって、これは大きな追い風だ。最終的にセンターバックのポジションで本格的な競争が起こり、ベルギー人指揮官がシーズンの最重要試合で確立されたウパメカノ／ターのコンビを崩す展開になるかと言えば、キムの目覚ましい成長にもかかわらず、現時点ではなお非常に考えにくい。それでも――「何もかも絶対的に言うべきではない」のだろう。

ミンジェ・キムのバイエルンでの成績・スタッツ

シーズン 試合 得点 アシスト 出場時間 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2,051 2024/25 43 3 - 3,593 2023/24 36 1 2 2,765







