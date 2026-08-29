ほんの数週間前の時点で、フィンセント・コンパニにとっても、ミンジェ・キムを公の場で正しく評価してもらうことは重要なテーマだった。というのも、当時の韓国代表DFは売却候補になり得ると見られていたからだ。昨夏のジョナタン・ター加入以降、その立場に置かれており、重要な試合の大半をベンチで過ごした前季を経て、その見方はさらに強まっていた。

キムは、当時の数多くの報道によれば、適切なオファーがあればバイエルンを退団してよいとされていた。そして、程度の差こそあれ、ミュンヘン側にも本人にも具体的な問い合わせは実際に届いていたようだ。だが特にキム自身が、マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラ、そしてアーセナルといった関心を示したクラブに対し、報道ベースでは次々に断りを入れていた。

その決断によって、今やドイツ記録王者は大きな恩恵を受けている。というのも、今季最初の公式戦2試合で、この韓国代表DFは驚くべきことにそれぞれ1度ずつダヨ・ウパメカノとターに代わって先発入りし、BVBとのスーパーカップでも、ブンデスリーガ開幕戦でのシュツットガルト相手の5-1の快勝でも、いずれも好パフォーマンスを見せたからだ。

バイエルンでコンパニがキムを絶賛「どんな状況でも正しく反応していた」

もっとも、コンパニにとってそれは何ら驚きではなかった。数週間前、名目上はバイエルンの第3センターバックに位置づけられていたキムを強く擁護した時点で、記録王者の指揮官がキムをどれほど高く評価しているか、そしてミュンヘンのセンターバック陣の序列をメディアほど明確には見ていないことは明らかだった。

8月初旬、ミュンヘンがアジアツアーの一環でキムの母国を訪れた際、コンパニは実質的に“第2グループ”と見なされていた教え子を手放しで称賛していた。キムに再び長期の控え役が待っているのではないかと問われると、同行した記者たちに対しコンパニは「何でもそんなに絶対的に言わないでほしい」とたしなめた。「私が好む競争について話しているんだ。最も重要なのはピッチで自分を証明することだ。その点についてミンジェは称賛に値する。何が起きても、彼は集中を保ち、ピッチで行動によって示している」

前季、すでに優勝争いの決着がついていたブンデスリーガの終盤数週間になってようやくキムがより大きな役割を与えられた中で、コンパニは29歳のDFともっと頻繁に話をしようと考えていたものの、そのたびに思い直してきたという。「今こそミンジェと話すべきタイミングかもしれない、と思った場面はたくさんあった」とコンパニは語った。「話した時もあれば、そっとしておいた時もある。どんな状況でも彼は正しく反応し、練習でもピッチ上でもすべてを出していた」

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バイエルンで高い評価を受けるミンジェ・キム「素晴らしい人格」

コンパニの成功したスカッドマネジメントと、状況に対するキムの冷静かつ非常にプロフェッショナルな向き合い方の成果を、いまバイエルンは享受している。というのも、予定通りであれば今後のシーズンは2027年6月5日にマドリードで終わることで広く知られているからだ。そこへ至るまで、ミュンヘンの選手たちには長く継続的な負荷のかかる時間が待っている。しかも、W杯の影響で夏の休養は極めて短く、とりわけウパメカノにはその疲労がまだ残っているはずだ。コンパニがスーパーカップのBVB戦でW杯準決勝進出メンバーを休ませたのも当然と言える。

そうした中で、この夏にキムという現時点で絶対的に信頼できる代役を手放さなかったのは、まさに好都合だった。あるいは逆に言えば、かつてのナポリの「モンスター」が退団ではなくミュンヘンでの競争を選んだことは、バイエルンにとって幸運だった。この選択によって、クラブは確かに多額の移籍金を逃したかもしれないが、今になって重要なスカッドプレーヤーを失わずに済み、シーズン序盤の負荷管理を安心して進められている。

しかもキムは、そのややシャイな性格から一部で抱かれていた印象とは裏腹に、チーム内で非常に高い評価を得ている。「素晴らしい人格で、チームのみんなが彼を好きだ」と、たとえば数カ月前にはセルジュ・ニャブリが、公の場にほとんど姿を見せないキムについて語っていた。

そしてコンパニもつい最近、この韓国代表DFは本来とても場を盛り上げるタイプだと強調している。「彼に信じられないほどのユーモアのセンスがあることを、人々は知らないんだ」とベルギー人指揮官は語った。「本当にそうなんだ。誰かの選手がミンジェの隣に立つと、彼は笑い始める。たぶんそれが、人々の知らない彼の一面なんだろう」

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バイエルンのミンジェ・キム：「モンスター」ではなくミスの悪魔

キムが2023年にミュンヘンへやって来て以降、「人々」が彼に純粋に競技面で結びつけてきたイメージは、時に、そして次第にますます、決して好意的なものではなかった。

2023-24シーズンには、レアル・マドリーとの準決勝第1戦で2つのミスを犯し、当時の監督トーマス・トゥヘルはそれを公然と批判。その後キムを外し、マタイス・デ・リフトとエリック・ダイアーを優先した。

「モンスター」ではなく“ミスの悪魔”――。とりわけチャンピオンズリーグ準々決勝のインテル戦2試合での低調な出来を受け、批判者たちはそう評した。その4失点のうち3失点に少なくとも関与していたからだ。だが、その際に忘れられていたのは、キムが当時、代表活動に伴う長距離移動と全体的な試合日程の影響によって、世界でも屈指の負荷を抱えた選手の1人だったという点だ。FIFProは彼について公然と警鐘を鳴らし、韓国代表DFに長期的な健康被害が及ぶ可能性を警告していた。しかも本人は当時、冬以降ずっとしつこいアキレス腱の問題を抱えたままシーズン残りを戦っていた。

ミンジェ・キム、バイエルンでバックアップ役に満足

おそらくはこうした経緯もあってか、昨夏にバイエルンがターをフリーで獲得し、自分の前に置いた時も、キム本人は決して不満そうには見えなかった。ターが即座にレギュラーとなり、さらにはチーム委員会の一員にまでなった一方で、キムはその後ベンチを温めることになった。

「長い期間プレーできなかった経験はこれまでなかったので、最初は少し難しかった。でも時間がたつにつれて、それにもポジティブな面があると気づいた」と、キムは4月中旬に韓国メディア『Footballist』に語っている。「ずっとプレーし続けることが解決策だと思っていたけれど、今はチャレンジャーとしての自分の状況に満足している」

コンパニから絶賛を受けた後の8月にも、キムは同じことを繰り返していた。「ジョナタン・ターやダヨ・ウパメカノと競い合えることをとてもうれしく思う」と、その時キムは話している。「バイエルンでは毎シーズン激しい競争がある。でも僕たちはお互いに関係もいい。たくさん意見交換もしているので、とても満足している。彼らから多くを学べる」

ダヨ・ウパメカノはバイエルンのキムにとって手本になり得る

少なくともウパメカノは、キムにとって手本になっているのかもしれない。フランス人DFもRBライプツィヒからの移籍直後は、軽率な選手、あるいはBildがボルシアMGとのDFBポカールで歴史的な0-5の大敗を喫した際の伝説的な惨状のあとに名付けた「パネン・ウパ」のような、不名誉な評判を背負っていた。

高い才能を持つこのセンターバックのプレーには、失点に直結するような目を疑うミスが何度も紛れ込んでいた。だが今では、それをほぼ完全に取り除いている。ウパメカノは世界最高級のセンターバックの1人と見なされている。キムがそうだとは言えないかもしれないが、この夏の韓国代表DFには、かつてバイエルンが5000万ユーロの移籍金を支払う価値を見いだしたイタリア時代の「モンスター」が再び色濃く表れている。

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ミンジェ・キムはバイエルンの“隠れた夏の勝者”

というのも、少なくとも今季最初の公式戦2試合を見る限り、パフォーマンス面で韓国代表DFはひとまず“ミスの悪魔”という疑わしい評判を振り払ったからだ。BVB戦でキムは極めて堅実にプレーし、隣のターよりも良かったほどだった。ブンデスリーガ開幕戦のシュツットガルト戦でも、試合序盤のヨシュア・キミッヒとの連係ミスに動揺することはなかった。

韓国代表DFも、気負いすぎていたDFB主将も、ともにヘディングで競り合い、キミッヒが意図せずジェナン・ペイチノヴィッチの走路へとボールを流してしまったが、ウパメカノがクリアした。その後、キムはプレシーズンからの好印象を裏づける内容を見せ、ビルドアップではいくつもの賢いグラウンダーパスを通し、走力勝負では非常にダイナミックに、地上戦でも空中戦でも断固とした対応を見せた。

キムはシーズン序盤からコンディションが非常に良さそうだ。実際、前季は出場時間が前年の3593分ではなく「わずか」2051分にとどまり、その一部はかなり状態が悪い中でのプレーでもあり、多くの場面でターやウパメカノに先を譲らなければならなかったことが、プラスに働いているのかもしれない。明確な第3センターバックとして過ごした時間が、とりわけ身体面だけでなくメンタル面にも良い影響を与えたように見える。

コンパニとバイエルンにとって、これは福音だ。最終的にセンターバック陣で本格的なポジション争いが生まれ、ベルギー人指揮官が重要な試合でも既存のウパメカノ／ターのコンビを崩す展開になる可能性は、キムの目覚ましい成長にもかかわらず、現時点ではなお非常に低そうだ。それでも――「何でもそんなに絶対的に言わない」ほうがいいのだろう。

ミンジェ・キムのバイエルンでのスタッツと成績

シーズン 試合数 得点 アシスト 出場時間 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2,051 2024/25 43 3 - 3,593 2023/24 36 1 2 2,765







