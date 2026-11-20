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バイエルンは2024年、ダヨ・ウパメカノではなくマタイス・デ・リフトを売却し、反発を招いた。その後、両者のキャリアは大きく明暗が分かれている。

2024年夏、ヴァンサン・コンパニはバイエルンの監督に就任すると、早速、非常に不人気な決断を主導した。少なくとも当時は、複数のメディアがそう報じていた。争点はセンターバック陣の今後の編成だった。

バイエルンにはダヨ・ウパメカノ、キム・ミンジェ、マタイス・デ・リフト、エリック・ダイアー、そして新加入の伊藤洋輝という5人のセンターバックがいた。1人を放出する方針で、クラブ首脳陣はウパメカノの売却を望んでいたとされる。しかしコンパニはウパメカノに大きな可能性を見いだし、とりわけそのスピードを高く評価した。そこで新監督は、代わりにデ・リフトの売却を推したという。

結局、オランダ人DFは4500万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドに移籍。悲惨な1年を経た現在は、売却候補と見なされている。一方のウパメカノは、バイエルンで世界最高クラスのセンターバックの一人に成長した。当時は疑問視されてもおかしくなかった決断が、今や正しかったことは明らかだ。

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デ・リフトのバイエルン残留を求める署名活動も

まずは経緯を振り返ろう。バイエルンがRBライプツィヒからウパメカノを4250万ユーロで獲得した翌年の2022年、ユリアン・ナーゲルスマンは、さらにもう一人の一流センターバックを求めた。そして周囲を驚かせたのが、マタイス・デ・リフトの加入だ。バイエルンは、かつてアヤックス・アムステルダムの神童と呼ばれた彼を獲得するため、ユヴェントスに実に6700万ユーロを支払った。高額な移籍金にもかかわらず、この補強は成功と受け止められた。当時22歳のデ・リフトは、世界で最も将来を嘱望されるセンターバックの一人だったからだ。

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デ・リフトはその期待に応えた。加入1年目にはバイエルンの年間最優秀選手投票でジャマル・ムシアラに次ぐ2位となり、2年目もチームで最も信頼できるセンターバックだった。献身的なプレースタイルと親しみやすい人柄で、ファンの人気者にもなった。その彼を突然売却するというのか。負傷が多く、ミスも目立つウパメカノではなく？

これを阻止しようと、バイエルンのファンは「デ・リフトを残して！ デ・リフトが必要だ！」と題したオンライン署名活動を始めた。そこには、こんな言葉も記されていた。「マタイス・デ・リフトの売却は間違った決断であり、私たちは間違いなくひどく後悔することになるでしょう。だからこそ声を上げ、この過ちを決して犯してはならないと訴えます！」

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署名したのは、実に7万1840人。デ・リフト自身も「心に響きます」と語った。しかしバイエルン首脳陣はファンの願いを受け入れず、8月中旬にデ・リフトをマンチェスター・ユナイテッドへ売却した。

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ダヨ・ウパメカノ、2026年初めに契約延長

その後、コンパニはセンターバックに主にウパメカノとキムを起用した。時折ミスはあったものの、全体としては非常にうまく機能した。一方、デ・リフトは新天地で苦しみ、辛口で知られるイングランドのテレビ解説者たちから、たちまち批判の的となった。ここ数年、マンチェスター・ユナイテッドの新加入選手は、事実上誰もがそうした目に遭っている。

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「私たちの判断が正しかったと喜んでいるわけではありません。マタイス・デ・リフトもトップクラスのセンターバックでした」と、スポーツ担当役員のマックス・エーベルは11月に語った。「ただ、何らかの決断を下さなければなりませんでした。私たちは決断し、それがうまくいっています」。遅くとも翌2025-26シーズンには、コンパニが促したとみられる方針転換が、実に的確な一手だったことが明らかになった。

ウパメカノは新加入のヨナタン・ターとともにプレーし、見事な水準でパフォーマンスを安定させた。これにより、現在28歳のフランス人DFは2026年初め、2030年までの高額な新契約を結び、さらに推定2000万ユーロという多額の契約金も手にした。一方のデ・リフトは、2025年秋にやや調子を上げた時期もあったものの、背中を負傷して離脱した。

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マンチェスター・ユナイテッド：デ・リフトの離脱が長引いた理由は？

当時ユナイテッドを率いていたルベン・アモリム監督は「大したことはない」と話していたが、それは大きな見誤りだった。度重なる回復の遅れに苦しんだデ・リフトは、数カ月の離脱を経てようやく練習場に戻ったものの、結局5月に手術を受けなければならなかった。これにより、残りのシーズンだけでなく、オランダ代表としてのワールドカップ出場もかなわなくなった。

デ・リフトが復帰を果たしたのは、10月末のチャンピオンズリーグ、コモ・カルチョに1-4で敗れた試合だった。その後も同大会での短時間の出場がもう1試合あっただけだ。プレミアリーグで最後にプレーしたのは2025年11月30日で、ほぼ1年前にさかのぼる。マイケル・キャリックはセンターバックに主にハリー・マグワイアとリサンドロ・マルティネスを起用。直近でマルティネスが出場停止により欠場した際には、右サイドバックのレギュラーであるレニー・ヨロを中央で先発させた。さらに、まだ20歳のエイデン・ヘヴンにもセンターバックで出場機会を与えた。

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キャリックは代表戦期間中に解任され、後任にはマウリシオ・ポチェッティーノが就任。これにより、 デ・リフトの奇妙な記録は続くことになった 。プロキャリアを通じて、2シーズン連続で同じ監督の下で開幕を迎えたことが一度もないのだ。来季もそうなる。ただし、それ以前に、来季どのクラブでプレーするのかさえ現時点ではまったく分からない。

高額な契約は2029年まで残っているものの、すでに売却候補と見なされており、冬の退団すら考えられる。クラブのレジェンドであるガリー・ネヴィルも最近、「デ・リフトは去らなければならない」と主張した。報道によれば、インテル・ミラノやベシクタシュ・イスタンブールなどが、まだ27歳のデ・リフトの獲得を検討しているという。