Skyによると、すでにドイツのレコードマイスターの幹部と選手側の間で会談が行われたという。月曜日にはさらなる話し合いも予定されていたようだ。

また、ヴァンサン・コンパニ監督はガブリエルの大ファンでもあり、仮に移籍が実現した場合、まだ15歳でありながら即座にトップチーム向けの選手として見込まれているという。ただし、獲得にあたっては資金面が大きな障壁になるとみられている。レッドデビルズへの育成補償金に加え、スター代理人アリ・バラトが関わるこの10代選手の周辺が要求する高額な総額パッケージも必要になる見通しだ。年俸は数百万ユーロ台前半、さらに多額の契約金が話題に上っている。

報道によれば、そうした要求にも他の関心を寄せるビッグクラブはためらうことなく応じる構えだという。中でもレアル・マドリー、バルセロナ、パリ・サンジェルマンがガブリエルの状況を注意深く見守っているとされる。一方でボルシア・ドルトムント、RBライプツィヒ、バイヤー・レバークーゼンは、Skyによると、このアタッカーの争奪戦から撤退した。

欧州パスポートなし：JJガブリエルが移籍実現を目指す方法

一方で、もうひとつの問題は近く解消される可能性がある。火曜日に16歳の誕生日を迎えることで、ガブリエルはイングランドで奨学生契約にサインできるようになるが、プロ契約を結べるのは17歳になってからだ。ただ、ブレグジットに伴う国際移籍規則により、欧州のクラブへの移籍は18歳になるまで認められない見込みだ。しかし、父がアイルランド、母がキプロス出身という両親のルーツが抜け道となる。Skyの情報では、ガブリエルは現在キプロスでパスポートの申請を行う意向だという。そうなれば、早ければ1月にも移籍が可能になる。

一方で、マンチェスター残留の可能性はほぼ消えたも同然だ。ガブリエルはユナイテッドに対し、クラブへの自身の登録を解除するよう求めたともされている。この動きはユナイテッドに「ショック」を与え、「ほとんど前例がない」と、Telegraphは伝えている。

マイケル・キャリックは最近、この件について含みを持たせる形で次のように語った。「この状況全体において、私たちは本当に慎重でなければならないと思う。彼はまだ少年で、15歳だ。私にとって、そしてクラブの観点から見ても最も重要なのは、若い選手たちをしっかり守ることだ。彼らの幸福、健康状態、公の場でのあり方。私たちは皆、この状況においてその点を本当に意識しなければならないと思う。もちろん、クラブとして私たち全員がこうした話し合いに関わっている。ただ、非常に慎重であるべきだと思う」

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JJガブリエルはすでにマンチェスター・ユナイテッドでデビュー

ガブリエルは11歳の頃からレッドデビルズの下部組織でプレーしており、昨季はU18で23試合23得点を記録。その結果、U18プレミアリーグの最優秀選手に選ばれた。さらに8月には親善試合でトップチームデビューを飾り、クラブ史上トップチームでプレーした最年少のユナイテッド選手となった。

今季はU21ですでに2試合で4得点関与を記録。ユースリーグのデビュー戦では、サバとのホーム戦で5-0の勝利を収めた試合でハットトリックを達成した。