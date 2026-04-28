ヴァレンティン・ドリーセン：「彼はエールディヴィジのレベルを超えている」

ヴァレンティン・ドリーセンは、デ・テレグラーフ紙のサッカーポッドキャスト『Kick-off』で、ミカ・ゴッツに感銘を受けたと語った。同記者は、ジョルディ・クライフが重要な役割を果たす可能性もあると述べ、ゴッツの次のステップに期待を示した。

ゴッツのゴールは2004年、ズラタン・イブラヒモビッチがNACブレダ戦で決めた6-2の場面を思い出させる。スティーブン・ベルフイスは当初イブラヒモビッチのゴールの方が美しいと感じたが、後にそうではないと語った。

「ゴッツのゴールは狭いエリアでのもので、より驚異的だった。イブラヒモビッチはペナルティエリア外から始めたが、ゴッツは自陣から走り出し、すべてをペナルティエリア内で決めた。比類のないゴールだ」とドリーセンは絶賛した。

普段は批判的な同氏も「ゴッツはすでにエールディヴィジのレベルを超えている」と絶賛。さらに「今のアヤックスで目立つのは難しいが、ゴッツは頭一つ抜けている」と続けた。

チームが不調でも、このベルギー人ウイングは『キックオフ』にとって唯一の希望だ。ショーン・ステールについても言及があった。「だが彼はベンチにいる時間の方が長い」とドリーセンが言うと、司会のヘイン・ケイザーが「とはいえまだ若い」と擁護した。

ドリーセンはゴッツに「次のステップへ進むべきだ。ヨルディ・クライフとペップ・グアルディオラのつながりは明らかで、マンチェスター・シティなら3000万、4000万、あるいは5000万ユーロを払える。アヤックスもそれを望むかもしれない」と助言した。

62歳のウェストランダー氏は、ジェレミー・ドクを代表チームから外す可能性は低いと考える。「ドクはすでに代表の第一候補で、ゴッツはせいぜい第二候補だ。それでも代表に選ばれれば幸運だ。」