ヴァレンティン・ドリーセン：「彼はアヤックスの素晴らしいストライカーになるだろう」

土曜日に『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト『Kick-Off』が伝えたところによると、ヴァレンティン・ドリーセンはルーク・デ・ヨングをアヤックスの戦力として高く評価している。現在35歳のFCポルト所属ストライカーは、個人的な事情でオランダ帰国を検討中だという。

ポルトガルメディアは、オランダ在住の親族の病気が移籍の背景にあると伝えている。

金曜日、ドリーセン氏は「彼はアヤックスにとって素晴らしいストライカーになる」と語った。

ただ、重傷から回復する見通しは不明だ」とアヤックス担当記者マイク・フェルウェイは慎重論を示す。「年齢も考慮すると、コンディションを取り戻すには時間がかかる。それでも、FCトゥウェンテやアヤックスなど、彼を必要とするクラブは多いだろう。

「オランダでは選手が重傷を負うと、『シーズン残りをプレーできないなら条件付きで契約延長』というケースが多い。だが今回はそれがなかった。デ・ヨングが復帰を強く望んだためだ」とドリーセンは付け加えた。

「それが2022年にPSVを選んだ理由の一つだった。もう海外に残りたくなかったのだ」とドリessenは結んだ。結局、デ・ヨングはポルトガルへ移籍するまで3年間アイントホーフェンに忠誠を尽くした。