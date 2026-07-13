ヴァレンティン・ドリーセン、フェイエノールトの選手に痛烈批判：「出て行け！彼には全く好感を持てない」

ヴァレンティン・ドリーセンとマイク・フェルウェイは、デ・テレグラーフ紙のポッドキャスト『Kick-off』で、フェイエノールトにFCヴォレンダムの22歳GKケイン・ファン・オーヴェレン獲得を勧めている。しかしバレンシアも興味を示しており、ロッテルダムのクラブにとって容易な交渉ではない。

フェイエノールトは以前から新GKを探しており、ヘルタ・ベルリンのチャーク・エルンストを候補に挙げていたが交渉は難航。フェイエノールト・トランスファーマーケットによると、現在はヴァン・オーヴェレンが代替候補となっている。

ただし、争奪戦は激化している。フェイエノールトだけでなく、イプスウィッチ・タウン、リーズ・ユナイテッド、特にバレンシアも、昨季ヴォレンダムとともに「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」へ降格したファン・オーヴェレンの獲得に動いている。

ドリーセン氏は「彼はこの1年で素晴らしい印象を残した。フェイエノールトがそんな選手を獲得しないなんて理解できない。控えでも価値がある」と語る。

フェルウェイも同意し、「フェイエノールトには財政的余裕がある。200万～250万ユーロで獲得できるだろう」と語る。

「その金額で獲得できれば、フェイエノールトは素晴らしいGKを手に入れることができる。彼は大きな可能性を秘めた若者だ。だから私も彼を取るだろうが、おそらくリゴーはベルギー市場に注目しているだろう。」

正GKティモン・ヴェレンロイターが移籍を希望しているため、フェイエノールトは新たなGKを探している。ドリーセンは、このドイツ人選手を高く評価していない。

彼はベンチに下がることを受け入れようとしない。 喜ぶべきだ。早く出て行けばいい。俺は彼を全く評価していない。今回も前半、クラブ・ブルッヘの選手にまた無茶なタックルをした。相手も自分も怪我する恐れがある。しかも移籍先を探している最中だ。賢いとは言えない」とドリーセンは締めくくった。