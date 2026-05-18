ヴァレンティン・ドリーセン：「ジョルディ・クライフが彼を完全に無視するのは理解できない」

ヴァレンティン・ドリーセンは、ディック・シュロイダーがアヤックスの新監督候補から外れていることに疑問を感じている。同氏は『デ・テレグラーフ』紙のポッドキャスト『キックオフ』で語った。テクニカルディレクターのヨルディ・クライフは、ジローナのミチェル監督を強く推している。

来季の暫定監督オスカル・ガルシアの後任探しでは、マルカ紙記者マッテオ・モレットが金曜日、アヤックスがミチェルと口頭合意と伝えた。

だがドリーセンは、エールディヴィジで3位に入りチャンピオンズリーグ予選権を獲得したNECを率いるシュロイダーこそ適任だと主張する。

ドリーセンは「シュロイダーは素晴らしいチームを作り上げた。彼がいなければこの成功はなかった」と語った。

マイク・フェルウェイも同意し、「彼の成果は素晴らしい。好成績を残すだけでなく、選手価値も大きく高める」と語る。

ドリーセンは「だからこそ、ヨルディ・クライフが彼を完全に無視しているのは理解できない。彼が電話を開けば『+34』と表示されるだけだ。僕にもわからない」と語った。

「シュレーダーのような人物……彼が提唱し、在籍するどのクラブでも短期間で実現させてきた、あの情熱的で攻撃的なサッカーほど、アヤックスにふさわしいものがあるだろうか？」とドリーセンは語った。 フェルウェイは「彼は候補リストにない。少なくとも現時点では。今の成功で考えが変わるかもしれないが、最終的にはミシェルになると思う」と語った。