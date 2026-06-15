ヴァレンティン・ドリーセン絶賛。「彼は世界的な名声を狙っている」

2026年W杯開幕週末後、ヴァレンティン・ドリーセンはPSVMFイスマエル・サイバリを高く評価した。同記者は『デ・テレグラーフ』で、サイバリが国際的に存在感を示していると伝えている。

ドリーセンはコラムの見出しで「イスマエル・サイバリはタオル騒動を振り切り、世界的な名声を追い求めている」と記す。彼はPSV首脳陣がブラジル対モロッコ戦（1－1）を満足げに観戦したと推測する。

ドリーセンは「ワールドカップという最高峰の舞台で、2つの攻撃的ポジションでパス成功率92％を記録した彼のデータは特筆に値する。デビュー戦であることを考えれば、なおさらだ」と絶賛する。

「彼のゴールとプレーはバイエルン・ミュンヘンの関心を裏付けるもので、移籍金は5000万ユーロを超えるだろう。この取引はW杯中にまとまる可能性がある」と分析する。

アフリカネイションズカップ決勝でのタオル騒動で批判を受けたが、今は世界的に評価を回復したと見る。「今の立場なら、もうあんな騒動には巻き込まれない」

「これからはブラジル戦でモロッコに鮮やかな先制点を奪った選手として知られるだろう。だがサイバリはそれだけでは満足しない。自身とモロッコのさらなる飛躍と名声を追い求めている」と結んだ。

モロッコはグループステージでスコットランドとハイチとの2試合を残している。