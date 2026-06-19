ヴァレンティン・ドリーセン氏：「ロナルド・クーマンがW杯後に辞任すれば、この4人のうちの誰かが新監督になるだろう」

ロナルド・クーマン監督はワールドカップ後にオランダ代表を退任する見込みで、後任にはエリック・テン・ハグ、ピーター・ボス、アルネ・スロット、ミヒャエル・ライツィガーの4人が有力視されている。これはヴァレンティン・ドリーセンの見解で、『デ・テレグラーフ』紙のポッドキャスト『Kick-off』で語られた。

クーマンの契約はW杯後に満了し、延長かは不明。そのため後任候補の憶測が飛び交っている。

木曜日、FCトゥエンテ技術ディレクターのテン・ハグはNOSの番組で「今後2年はクラブに集中する」と語った。

しかし直後、彼はこう続けた。「手持ちの選手層、勝ち取れるもの、状況などを天秤にかける。整理した上で、魅力的な話なら挑戦したい」と。

これらの発言は直後に『Kick-off』で引用された。 ドリーセン氏：「誰もがまだ空いていることを示したいのだろう。ピーター・ボスも突然わずかな可能性を示唆した。アルネ・スロットはフリーで、ミヒャエル・ライツィガーはすでにKNVBで働いている。もしクーマンがこの大会後に辞任すれば、この4人のうちの誰かがオランダ代表監督になるだろう。」

フェルウェイは「彼らは遠回しに立候補を示唆している。つまり、コーチ界ではクーマンが辞任するという話がすでに広まっているのだ」と語った。

「テン・ハグが発言し、ボスが余地を残し、スロットが空いていて、ライツィガー……こうした名前が取り沙汰されているということは、誰もがコエマンが最後の仕事をこなしているのだと確信しているということです」とフェルウェイはまとめた。