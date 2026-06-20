ヴァレンティン・ドリーセンはW杯のある国に嫌悪感を示し、「これこそが私が本当に嫌いなところだ！」と語った。

ヴァレンティン・ドリーセンは、米国代表への熱狂が理解できない。共催国の米国はグループリーグ初戦と2戦目を勝利したが、彼は依然として感心していない。

『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト「キックオフ」で彼はこう語った。「パラグアイとオーストラリアは強豪だ」と認めつつ、米国は4-1と2-0でそれぞれ下している。

「あの相手ならマレンでも3得点できるし、フレンキー・デ・ヨングが前へ出てガクポに鋭いパスを出せば、簡単にGKの前に立つ。そんなのは意味がない」

アメリカ代表を過大評価する風潮には「これが本当に嫌いだ。アメリカ人に見られるナショナリズムと日和見主義が頭をもたげる。オランダでも同じだ。スウェーデンやチュニジアに勝てばまた大騒ぎするだろう」と語った。

「新聞も大騒ぎで、急きょ関係者を呼び寄せたり、サポーター記事を載せたり。そういうのがどうしても好きになれない。『USA、USA…』と普段サッカーに興味もない連中がヒーローを応援させられるのが本当に嫌いだ。」

一方、マイク・フェルウェイは前向きだ。「トーナメントに残れば優勝の可能性はある。アメリカは今大会のダークホースで、遠くまで進めるだろう」。

とはいえ、オーストラリア戦の出来は良くなく、相手に優った時間帯もあった。あのナショナリズムが彼らを遠くへ導くかもしれない」と結んだ。