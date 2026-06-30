ヴァレンティン・ドリーセンは、ロナルド・クーマンだけでなく、ある選手もW杯敗退の主因だと指摘した。

オランダ代表は、ロナルド・クーマン監督と主将ヴィルジル・ファン・ダイクを欠き、刷新が必要だ。ジャーナリストのヴァレンティン・ドリーセンが『デ・テレグラーフ』紙でこう主張している。

テレビでも物議を醸す彼は、代表の戦術に恥じ入っている。「クーマンはその戦略で、ワールドカップ2回戦敗退や準々決勝進出失敗以上に大きなものを失った」

「世界中に見せつけた守備一辺倒で主体性のない姿は恥だ。クーマンとキャプテンのファン・ダイクはモンテレイでオランダサッカーの理念を裏切った」と続ける。

彼はリヴァプールのDFをただ批判しているわけではない。「この超守備的戦術は、グループリーグでファン・ダイクが守備に課題を抱えたために選ばれた。だが、いくらDFで囲んでも、彼の時代は終わった」と断じる。

さらにドリessenは、試合直後に「辞任は考えていない」と語ったKoemanについても「続投は不可能だ」と断じる。

「彼は今、そのことを考え始めているため、モンテレイで早々に白旗を掲げることは避けたかったのだろう。とはいえ、辞任は早ければ早いほど良い。もしKNVB（オランダサッカー協会）のトップから解任されたくないのであれば、今週火曜日には自ら責任を取るべきだ。」

最後にドリーセンはこう結んだ。「オランダ代表には、新たな風と新たなスタートが必要だ。コエマンとファン・ダイク抜きで。」