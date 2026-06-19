ヴァレンティン・ドリーセン氏は、フェイエノールトの監督人事の順序に驚いている。同クラブはまずアシスタントコーチのシプケ・フルスホフ氏を招聘し、その後でジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト氏を監督に迎えた。

『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト『キックオフ』では、2015～2019年に監督を務め、ロビン・ファン・ペルシーから交代したファン・ブロンクホルストの再就任を伝えている。ハルスホフは彼の助手となる。

ドリーセンはテクニカルディレクターのデヴィ・リゴーを批判し、「彼は最初にジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストと話し合ったわけではない」と語る。「まずシプケ・フルスホフと話し合った。非常に奇妙な話だ。」

「まずアシスタントと契約し、その後に監督を探すとは奇妙だ。新体制がこの状態で臨むとは、準備不足を示している」

「フェイエノールトのDNAは確かに重要だが、ヴァン・ブロンクホルストが『デ・クイプ』から事実上追い出された過去を忘れてはいけない。当時チームは低迷し、見る影もなかった。タイトルを最も多く取った監督ではあったが、表玄関から去るのがやっとだったはずだ。」

「今また彼を招へいし、皆が手のひらを返している。これはファン・ペルシーの不人気を示すものだ。ハルスホフを起用すれば“スロット・フットボール”が戻ると考えるのは早計だ。スロットと働いたからといって、誰もがそのサッカーを再現できるわけではない」

マイク・フェルウェイは「リゴーも『ハルスホフはスロット流をやるために呼んだわけではない』と言っていた。だが、ハルスホフをヘッドコーチ扱いし、ファン・ブロンクホルストを傀儡視しているように見える」と反論する。

ドリーセンは「クラブは『監督2人で1年はしのげる。来季、より良い候補が出れば交代できる』と考えているのではないか」と結んだ。