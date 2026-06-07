ヴァレンティン・ドリーセンは、オランダ代表の選手が「極めて予測可能」と指摘した。

ヴァレンティン・ドリーセンは、ロナルド・クーマン監督の意見に反論している。クーマン監督は、2024年欧州選手権準決勝進出メンバーより、今回のワールドカップ代表メンバーの方が信頼できると語る。しかし『デ・テレグラーフ』紙『キックオフ』によると、ドリーセンはこれに疑問を抱いている。

ドリーセンは「このチームに欠けているのはハジ・ムッサのような選手だ。何もないところから意外なプレーで試合を勝ち取れる選手」と指摘する。

同僚のマイク・フェルウェイはコディ・ガクポが過去の大会でその役割を果たしてきたと指摘したが、ドリーセンはオランダ代表左ウイングの資質に首を傾げる。

「だがガクポには創造性がない。彼の一手は読める。ロッベンなら10回仕掛ければ10回成功させた。右から切り込んで左足で決める――ムッサがオランダ戦でやったように。ガクポにはそれができない」と語り、リバプールのフォワードをゲームチェンジャーとは見ていない。

ガクポははるかに予測しやすい。もちろん、アリエン・ロッベンほどの資質もない。ロッベンは世界最高の選手の一人だった。 2014年W杯準決勝アルゼンチン戦で敗れた際、実質世界最高の選手だった。ゴールデンボールは逃したが、それほどのレベルだった。ガクポがそこまでなることはあり得ない」

トッテナム移籍が噂されるガクポはアルジェリア戦に先発も、80分にウェグホルストと交代。その直後、ハジ・ムッサが決勝点を奪った。

ドニエル・マレンとクリセンシオ・サマーヴィルが攻撃陣を補った。後半から投入されたメンフィス・デパイも存在感を示せなかった。