ヴァレンティン・ドリーセンは、わずか3試合でアヤックスのオスカル・ガルシア監督について結論を下した

オスカル・ガルシアは、アヤックスでまだ印象を残せていない。先週末、彼の指揮下で迎えた3試合目となるFCトゥウェンテ戦に1-2で敗れたことは、ヴァレンティン・ドリーセンにとって、このスペイン人監督についてすでに結論を下すのに十分な理由となっている。

「アヤックスに関しては、もう何にも驚かない」と、ドリーセンは『デ・テレグラーフ』の動画記事で、土曜日にヨハン・クライフ・アレナで行われた試合を振り返った。「この監督もやはり、チームを軌道に乗せられないようだ」と、アムステルダムでの敗戦を受けて彼は即座に結論を下した。

「最初はハイティンガが批判の矢面に立たされ、次はフレッド・グリムだった…まあ、このスペイン人ならしばらくやってくれれば、状況は良くなるだろうと言われていた。だが、彼は3試合を指揮して、たった1勝しかしていない」と、ドリーセンは全く感心していない様子だ。

「つまり、全く良くなっていないし、FCトゥウェンテ戦でのプレーも見るに堪えないものだった。ちなみにトゥウェンテは組織力が高かったが。トゥウェンテはこれでまた勢いを取り戻しただろうが、彼らも今シーズンは浮き沈みの激しいシーズンを送っている。それもまた、決して素晴らしいことではない。」

「後から言うのは簡単だが、振り返ってみれば、アヤックスでの監督交代はほとんど成果を上げていないと言える。このまま行けば、アヤックスはカンファレンスリーグのプレーオフに回されるかもしれない。だって、全くうまくいっていないのだから。」

「世間の風潮に左右されることはよくある。周囲からのプレッシャー、メディアからの圧力もあって、そういう決断を下すのかもしれないが、それが必ずしも良い結果をもたらすとは限らない。今のアヤックスは、失敗に終わる決断をするという点で、間違いなくトップを走っている。」

残り5試合を残し、アヤックスはエールディヴィジで5位という残念な順位に沈んでいる。これは、ジョン・ハイティンガが解任された11月初旬と同じ順位だ。2位のフェイエノールトとの差は6ポイントに広がり、もはや埋められない溝となっているようだ。