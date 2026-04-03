ヴァレンティン・ドリーセンは確信している。これがワールドカップにおけるオランダ代表のベストイレブンになるだろう

ロナルド・クーマンは、ワールドカップ代表メンバーの大部分をすでに決定している。これは、ヴァレンティン・ドリーセンが『デ・テレグラーフ』紙の最新コラムで述べていることだ。この話題を呼ぶジャーナリストは、さらにオランダ代表の先発メンバーも予想している。

ドリーセンは、ノルウェーとエクアドルとの親善試合が、クーマン監督の構想に大きな変化をもたらすことはないと見ている。

「体調さえ良ければ、今週欠場したメンフィス・デパイ、フレンキー・デ・ヨング、ユリエン・ティンバーは、ワールドカップで当然のように先発出場するだろう」と、彼は記事の冒頭で述べている。

ドリーセンは、オランダ代表の「控え選手」たちに全く感銘を受けていない。「控え選手たちの中で、オランダ代表のレギュラー陣に脅威を与える存在は一人もいなかった」

同記者はさらに、2人の不協和音について言及している。「ステファン・デ・フライとネイサン・アケは、精彩を欠いていた。11対11の状況下で、インテルとマンチェスター・シティの控え選手であるこの2人は、守備面で非常に脆弱な印象を与えた。」

「クーマンが公平に、個人的な事情抜きで選手を選出するなら、デ・フライ（34）とアケ（31）を招集すべきではない」とドリーセンは結論づける。

最後に、ドリーセンはスタメン予想を提示した。その際、ヤン・ポール・ファン・ヘッケとテウン・クープマイナーズが先発メンバーに迫っていると付記している。

ヴァレンティン・ドリーセンの予想先発メンバー：バート・フェルブルッゲン；デンゼル・ダムフリーズ、ユリアン・ティンバー、ヴァージル・ファン・ダイク、ミッキー・ファン・デ・ヴェン；フレンキー・デ・ヨング、ティヤニ・ラインダース、ライアン・グラヴェンベルフ；ドニエル・マレン、メンフィス・デパイ、コディ・ガクポ。