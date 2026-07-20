ヴァレンティン・ドリーセン氏は『デ・テレグラーフ』紙のポッドキャスト「キックオフ」で、ワールドカップでのアルゼンチン代表の振る舞いを「嫌悪感を持って見ていた」と語った。同紙サッカー担当編集長は、その行為を一切肯定しなかった。

スペインがアルゼンチンを1－0で破った決勝後、ナウエル・モリーナがロドリにパンチ、レアンドロ・パレデスはガビとエリック・ガルシアと揉み合い、スタッフロベルト・アヤラもダニ・オルモに接触した。

しかしドリーセン氏にとって、これは驚きではない。準決勝のアルゼンチン対イングランドでも試合後に混乱が起きたからだ。

「アルゼンチンは負けず嫌いだが、勝っても振る舞いが悪い」とドリーセン。「イングランド戦ではフォークランド諸島の横断幕を掲げ、ショックで落ち込むイングランド選手を執拗に挑発していた。」

「それでも彼らはピッチを歩き回り、何かを叫び続けた。とても悲しいことだ」とドリーセンは主にバレンティン・バルコを指して語った。バルコは試合後、ジュード・ベリンガムから後頭部を軽く叩かれる代償を払った。

「軽く叩くだけではダメだ。拳で殴り、ノックアウトすべきだった」とドリーセンは強く批判した。