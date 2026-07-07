ヴァレンティン・ドリーセンがW杯の主役を容赦なく痛烈に批判：「なんて負け犬なんだ！」

ヴァレンティン・ドリーセンは『Vandaag Inside Oranje』で、ノルウェーに激怒していると語った。ノルウェーが日曜のワールドカップでブラジルを破った瞬間すら、彼は楽しめなかったという。

「もちろん、ノルウェー代表のプレーは楽しめた」とヨハン・デルクセンは前向きに語り始めた。「彼らは以前から良い印象だったが、今回も素晴らしいプレーを見せた。ハーランドだけでなく、他にも優れた選手がいる」

デルクセンがキャプテンのマルティン・オーデガードを挙げると、ドリーセンは「ブラジル戦で何度もボールを失い、それでも相手の足の間をくぐろうとしていた。良い選手だが、ネイマールのような大物を足の間で抜こうとするのは……」と冷めた。

「最初はファウルを取られ、ネイマールが『オーケー、君は偉大な選手だ』と言った。だがその後、また同じことを試みた」とドリーセンは憤慨する。「そんなことはしてはいけない！」

GKオーヤン・ナイランドもネイマールへの態度で批判されている。後半ATにネイマールがPKで1点を返した際、2人は口論になった。

「ナイランドはセビージャでベンチを温めているだけだ。ボールにも触れない。それなのにこの試合で好プレーを見せ、PKでネイマールに強がった」とドリーセンは怒りを露わにした。

『デ・テレグラーフ』紙のサッカー担当編集長は、彼に好意的な言葉を一切口にしない。「なんて負け犬なんだ！ イングランドに大敗すればいい。最高だ」