ヴァレンティン・ドリーセン氏は、フルハム、PSV、リカルド・ペピの3者が冬の移籍市場で起きたことについて正直に話していないと主張した。同氏は火曜日に放送された『Vandaag Inside』で『デ・テレグラーフ』紙のジャーナリストとしてこう述べた。

ヨハン・デルクセンが「なぜペピはフルハムに行かなくなったのか」と尋ねると、ドリーセンは「もちろん、彼は不適格とされたんだ」と切り出した。

「しかし彼らはそれを明かしていない。すべて合意済みで、メディカルチェックのためだけに来英したはずなのに、突然戻ってしまった」とドリーセンは続けた。「この若者を売却するのは、今後さらに難しくなるだろう。」

ドリーセンはペピがPSVに残留すると見込む。アイントホーフェンではこの23歳FWの契約は2030年半ばまで残っている。

さらにドリーセンは、ペピがそもそもレギュラーになれるかも疑問視する。「アラサン・プレアが復調し、好印象を与えている。このままではペピはあと1年ベンチを温めるかもしれない……」

Transfermarktによるとペピの市場価値は3000万ユーロ。PSVは2023年、アウクスブルクから1300万ユーロで獲得した。

PSVにとって残念なことに、ペピはワールドカップでほとんど存在感を示せなかった。5試合で202分間出場したが、得点は挙げられなかった。