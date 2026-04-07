ジェルディ・スハウトンの膝の負傷により、マーテン・デ・ローンが来夏のワールドカップに帯同する可能性が高まっている。しかし、ヴァレンティン・ドリーセンはこれに反対の立場だと、『Vandaag Inside』で語っている。

ショウテンは土曜日、PSV対FCユトレヒト戦（4-3）で重傷を負った。そのため、彼はワールドカップ出場を断念せざるを得なくなった。

これにより、デ・ローンがオランダ代表に選出される可能性が高まったように見える。シューテンと同じポジションを務める35歳のMFは、2024年3月にオランダ代表に選出されたのが最後だった。

しかし、ドリーセン氏によれば、年配の選手を多数連れて、暑さ厳しいアメリカへ行くのは賢明ではないという。「すでに30代後半の選手が5人もいる。そこにさらに1人加わるわけだ」と、彼はデ・ルーンを指して述べた。

「あそこは灼熱だ。クーマン自身も1994年にそこでプレーしたことがある。彼も息が切れていた。気温は40度もあった。当時、ライカールトやウータースもいたが……彼らは皆、ついていけなかった。とにかく暑すぎたからだ」

「それなのに、30代ばかりを連れて行くのか。それならジョーイ・フェールマンを連れて行けばいいじゃないか。彼の方がマーテン・デ・ローンよりずっと上手くプレーできるだろう？」とドリーセンは提案する。

ヨハン・デルクセンは記者の意見に同意しない。「君は本当にヴィールマンのファンなんだな？ 彼を起用して勝てると思うか？ だって彼は守備に参加しない。ボールを保持していないと、相手はあっという間に突破してくる」とデルクセンは言う。ドリーセンはこう答える。「それほどでもないよ、ヨハン。よく見てみろよ。君はオランダのサッカーをほとんど見ていないんだ。」