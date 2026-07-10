クーマンの後任候補としてアルネ・スロット、エリック・テン・ハグ、ピーター・ボス、サリナ・ウィーグマン、ペップ・グアルディオラの名前が挙がる中、『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト「Kick-off」でヴァレンティン・ドリーセンが新たな候補を提示した。

スカイ・スポーツのフロリアン・プレッテンベルク記者は、今週初めにKNVBがスロット氏と後任交渉していると伝えた。マイク・フェルウェイ記者は「スロット氏は興味がないという声もある」と話し、テン・ハグ氏とボシュ氏が現時点で代表監督に関心がないと指摘した。

アヤックス専門記者は、ボスズが突然オファーを断ったように見える点を指摘する。 ドリーセンは「彼は『2年後なら引き受ける』と言っただけ。今どうするつもりかは聞かれていない」と反論する。フェルウェイはグアルディオラがKNVBの最有力候補だと語る。

さらにヴェルウェイは、後任リストでマイケル・ライツィガーがどの位置にあるか疑問を呈し、「グアルディオラとスロットが断った場合、彼が次点なのか、それとも他にも外国人候補がいるのか」と問いかける。

「クロアチア代表監督ズラトコ・ダリッチは手腕が素晴らしい」とウェストランド出身のドリッセンは語る。「9年間率い、2018年W杯では決勝に進出した。物静かな人物なので候補になり得る」。

ただ、9年間安定して成果を挙げているだけに、クラブから高額オファーを受ける可能性もある。最有力候補とレイツィーガー間に誰がいるかも不明だ。ロン・ヤンスの名前も挙がるかもしれないが、十分なのか？彼は人望のあるマネージャーだと言われている。

さらに彼はフレッド・ルッテンの名前も挙げ、メディア対応に課題があるとし、有力候補層は薄いとの見解を示した。 ヴェルウェイは最後に、ライツィーガーと「連携」が図られていたと述べた。 「U-21代表（ヨング・オランジェ）を経て代表監督になる予定だったが、今は白紙。それでも本人は意欲があり、就任すれば世論の反発と戦うことになる。評判が良くないからだ。」