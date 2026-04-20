ヴァレンティン・ドリーセンが明かす：このエールディヴィジのクラブでは、監督陣がスタメンを決定していた

レロイ・エヒトールド監督は木曜のカンファレンスリーグ準々決勝シャフタール戦にベストメンバーで臨みたかった。しかしAZ経営陣のホイベルツとゼーマンは、日曜のKNVBカップ決勝を優先してメンバー変更を決断した。

AZは第1戦0-3、ホームでも2-2で敗退が決まった。しかし3日後、カップ戦決勝でNECを5-1と破り雪辱した。

「エーテルト監督は日曜日、ウィレム・ヴィッサーズ氏に“オフ・ザ・レコード”で、この試合に真剣に取り組みたいと語った。トップチームも同様だ」とヴァレンティン・ドリーセンは月曜日の『Vandaag Inside』で明かした。

「単にベストメンバーで臨むということだ。ジョルディ・クラシーやピール・クープマイナーズはコンディションが万全でなかったため起用しなかったかもしれないが、それ以外の選手は起用して準決勝進出を目指そうとした。しかし、ホイベルツやおそらくゼーマンも加わった経営陣が介入した」と『デ・テレグラーフ』紙サッカー担当編集長は付け加えた。

ドリーセンは、AZが夏以降もエヒテルドを続投させるべきだと主張。「もちろん。まずは1年契約を結べばいい。4〜5カ月後に結果が出なければ解任すればよい。だが、今彼を解任してはならない」

ヨハン・デルクセンは、カップ決勝後に「エヒテルドは残っていい」と発言したヨルディ・クラシーに不快感を示した。 「AZの主将として新監督を指名するのは妥当ではない。組織を窮地に追い込む可能性もある。ゼーマンや新テクニカルディレクター（ニールス・ファン・ドゥイネン）にも独自の考えがあるはずだ」

「それに、少し日和見的だとも思う。この監督は今回の試合で、戦術的にも非常に良い仕事をしたからだ。しかし、リーグ戦やヨーロッパの舞台では、エヒテルドはそれほど印象を残していない」とデルクセンは述べた。